Українські військові "міняють" боєприпаси на наркотики, а матері "просять" не повертати полонених синів: нові фейки від Росії

Про це йдеться у телеграм ЦПД.

Станом на ранок 13 червня окупанти поширювали три великі обмани.

Маніпуляція. Генсек НАТО Йєнс Столтенберг заявив, що "мир в Україні можливий. Питання, якою буде його ціна. Скільки території, свободи та демократії ми готові заплатити за цей мир…", однак російські пропагандисти зробили дуже своєрідний переклад та опублікували слова Й.Столтенберга у власній інтерпретації: "мир в Україні можливий, якщо Київ піде на територіальні поступки".

Також був поширений і фейк. ЗМІ РФ повідомили: "полонений український військовий розповів про вживання наркотиків товаришами по службі, зокрема командирами, за його словами, він навіть був свідком обміну боєприпасів на наркотики".

Не обійшлося і без дезінформації. Уповноважена з прав людини в РФ Москалькова заявила: "до мене надходить нова категорія звернень від українських матерів, вони просять не повертати їх (полонених) синів, тому що вважають, що вони будуть знову відправлені на фронт або будуть піддані репресіям".

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