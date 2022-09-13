Українські військові за дві години знищили безпілотник і два літаки окупантів

Про це повідомило Командування Повітряних сил Збройних сил України у телеграмі.

"13 вересня з 14.00 по 16.00 зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено три повітряні цілі – один БпЛА оперативно-тактичного рівня та два літаки окупантів", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на Херсонщині воїни 160-ої зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" знищили російський бомбардувальник Су-24. А на Донеччині зенітники Шепетівського 11 зенітного ракетного полку повітряного командування "Захід" приземлили штурмовик Су-25 окупантів.