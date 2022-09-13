Українські військові за дві години знищили безпілотник і два літаки окупантів
Сьогодні, 13 вересня, українські військові за дві години знищили безпілотник оперативно-тактичного рівня та два літаки окупантів
Про це повідомило Командування Повітряних сил Збройних сил України у телеграмі.
"13 вересня з 14.00 по 16.00 зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено три повітряні цілі – один БпЛА оперативно-тактичного рівня та два літаки окупантів", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що на Херсонщині воїни 160-ої зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" знищили російський бомбардувальник Су-24. А на Донеччині зенітники Шепетівського 11 зенітного ракетного полку повітряного командування "Захід" приземлили штурмовик Су-25 окупантів.
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