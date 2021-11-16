Українські військові збили російський безпілотник "Орлан", що перетнув лінію розмежування

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил.



Безпілотник загарбників перетнув лінію розмежування. Літальний апарат не був пошкоджений. Військові з'ясували, що це БПЛА від російського багатоцільового безпілотного авіаційного комплексу "Орлан-10", який використовують для розвідки та коректування вогню артилерії.



Безпілотник виготовляють у Росії, його використовують тільки військові РФ.



У штабі ООС знешкоджений безпілотник назвали беззаперечним доказом і підтвердженням присутності російських військ, зброї й техніки в Україні.

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