Українські військові збили російський безпілотник "Орлан", що перетнув лінію розмежування
У вівторок, 16 листопада, на Донеччині українські засоби радіоелектронної боротьби збили російський безпілотник "Орлан-10"
Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил.
Безпілотник загарбників перетнув лінію розмежування. Літальний апарат не був пошкоджений. Військові з'ясували, що це БПЛА від російського багатоцільового безпілотного авіаційного комплексу "Орлан-10", який використовують для розвідки та коректування вогню артилерії.
Безпілотник виготовляють у Росії, його використовують тільки військові РФ.
У штабі ООС знешкоджений безпілотник назвали беззаперечним доказом і підтвердженням присутності російських військ, зброї й техніки в Україні.
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