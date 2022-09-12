Про це передає ОК "Південь" у фейсбуці.

"Обстановка в операційній зоні залишається складною, але контрольованою. Ворог веде повітряну розвідку, продовжує вогневе ураження позицій наших підрозділів, намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення, маневрує військами, імітуючи прибуття резервів", - йдеться в повідомленні.

Не маючи успіхів на суходолі, протягом бойового дня ворог здійснив 19 авіаційних ударів вздовж лінії зіткнення.

Як зазначається, українською авіацією завдано 3 удари, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 270 вогневих завдань, які були пов’язані зі знищенням району зосередження ворожого озброєння та техніки, станції радіоелектронної боротьби, двох складів боєприпасів.

"Узагальнені втрати ворога за бойовий день складають 40 рашистів, 4 танки й ще 4 одиниці броньованої техніки, 3 самохідних гаубиці "Мста-С", склад боєприпасів в Каховці", - кажуть в ОК "Південь".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb