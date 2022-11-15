Про це інформує Reuters.

У вівторок, в Женеві, Управління ООН з прав людини заявило, що і Росія, і Україна катували військовополонених, посилаючись на приклади, включаючи використання електрошоку та примусове роздягання, утім є суттєва різниця.

Голова Місії ООН з прав людини в Україні та очільниця моніторингової місії Матильда Богнер сказала, що жорстоке поводження з українськими полоненими з боку росіян було "досить систематичним", тоді як вона сказала, що жорстоке поводження України з російськими солдатами "не було систематичним".

Моніторингова група зробила висновки на основі інтерв’ю з понад 100 військовополоненими з кожної сторони конфлікту з квітня. З українськими "в'язнями" спілкувалися вже після їх звільнення, оскільки РФ не надала доступу.

"Переважна більшість" українських в’язнів, яких ООН опитала, утримуваних російськими військовими, повідомили про катування та жорстоке поводження. Богнер навела приклади нападу собак, імітаційних страт, ударів електричним струмом, телефонами та сексуального насильства.

Богнер сказала, що поводження було спрямоване на залякування та приниження їх. Один чоловік у виправній колонії біля Оленівки розповів команді, що члени пов’язаних з Росією збройних формувань "прикріпили дроти до моїх статевих органів, носа і били мене струмом. Вони просто розважалися і не цікавилися моїми відповідями на їхні запитання".

Росія заперечує катування та інші форми жорстокого поводження з військовополоненими.

З українського боку Богнер повідомила про твердження, які "заслуговують на довіру" про незасуджені страти російських полонених, зазначивши що жодного прогресу в розслідуванні цих справ українською владою поки не спостерігається.

Інші російські в'язні повідомляли про погані та принизливі умови транспортування та про те, що їх упаковували у вантажівки чи фургони голими, зі зв'язаними за спиною руками. Команда ООН повідомила, що також задокументувала випадки так званих "побиття за бажанням" у виправній колонії.

"Київ раніше заявляв, що перевіряє всю інформацію щодо поводження з військовополоненими, розслідуватиме всі порушення та вживатиме відповідних заходів. За її словами, більшість зловживань з боку Києва щодо російських військовополонених обмежувалися трьома місцями інтернування, і вони були більш поширеними на початковому етапі захоплення", - пише видання.