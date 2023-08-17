Українські воїни "мінуснули" ворожий Ка-52 під Бахмутом
Уранці 17 серпня Збройні Сили України знищили російський вертоліт Ка-52 на Донеччині
Про це розповів командувач Повітряних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук в телеграмі.
Росіяни втратили вертоліт на Бахмутському напрямку.
"Мінус один рашистський Ка-52 сьогодні зранку на Бахмутському напрямку! Дякую підрозділу ЗРВ Повітряних сил за успішну бойову роботу! Разом – до перемоги!" - написав він.
- Загалом від початку повномасштабного вторгнення країни-агресорки в Україну армія РФ втратила 314 гелікоптерів, сьогоднішній став 315-им.
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