Про це розповів командувач Повітряних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук в телеграмі.

Росіяни втратили вертоліт на Бахмутському напрямку.

"Мінус один рашистський Ка-52 сьогодні зранку на Бахмутському напрямку! Дякую підрозділу ЗРВ Повітряних сил за успішну бойову роботу! Разом – до перемоги!" - написав він.