Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією В одному з сіл на окупованому Запоріжжі росіяни облаштували на території цивільного будинку польовий шпиталь, - Генштаб

В одному з сіл на окупованому Запоріжжі росіяни облаштували на території цивільного будинку польовий шпиталь, - Генштаб

17 серпня, 2023 четвер
06:45
Війна з Росією Окупанти наказали провести приховану мобілізацію в Маріуполі

Російські загарбники в окупованому селищі Шевченківське Запорізької області облаштували територію цивільного будинку під польовий шпиталь. Там наразі перебувають понад 30 поранених військових

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Російські загарбники продовжують використання цивільної інфраструктури тимчасово окупованих населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у населеному пункті Шевченківське Запорізької області російські військовослужбовці облаштували територію цивільного будинку під польовий шпиталь.

Наразі на лікуванні там перебувають понад 30 поранених росіян.

Окупанти завдали 8 ракетних та 82 авіаційних удари по Україні 

За даними Генштабу, протягом минулої доби ворог завдав 8 ракетних та 82 авіаційних удари, здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак руйнувань зазнала портова інфраструктура на Одещині, житлові будинки та інша цивільна інфраструктура Харківської, Луганської, Донецької, Дніпровської та Херсонської областей. 

За уточненою інформацією, минулої доби українська ППО знищила 2 крилаті ракети Х-35/Х-59 та 16 ворожих БПЛА Shahed-136/131. 

Ситуація по напрямках. Протягом минулої доби на фронті відбулось 20 бойових зіткнень

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог завдав авіаційних ударів в районах Червоної Зорі, Ветеринарного, Козачої Лопані, Гатищого, Рогані Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, це, зокрема, Тимоновичі, Блешня Чернігівської області; Тур’я, Степок, Грабовське Сумської області та Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Потихонове, Чугунівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Куп’янська, Петропавлівки, Подолів, Табаївки, Пісків-Радківських, Чернещиної Харківської області та Надії Луганської області. Вів безуспішні наступальні дії в районі Сеньківки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Вільшана, Петропавлівка, Чернещина Харківської області.

На Лиманському напрямку росіяни завдали авіаційних ударів в районах Невського, Білогорівки Луганської області та Сіверська Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали близько 20 населених пунктів, зокрема, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Виїмка, Переїзне, Роздолівка, Пазено Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Богданівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Іванівки, Привілля, Міньківки та Білої Гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Андріївка, Біла Гора, Диліївка, Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії ворога українські захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Олександропіль, Новокалинове, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Парасковіївка, Водяне Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Благодатного, Урожайного та Старомайорського Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Водяне, Богоявленка, Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка, Благодатне та Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки та Новоданилівки Запорізької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Омельник, Новоандріївка, Кам’янське, Плавні, Лук’янівське Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Хрещенівка, Новодмитрівка, Миколаївка, Садове, Зеленівка, Берегове, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Сили оборони знищили 8 розвідувальних дронів й уразили ЗРК ворога

Зазначається, що авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 1 по зенітно-ракетному комплексу. Також українські військові знищили 8 розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня.

За даними Генштабу, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 зенітно-ракетний комплекс противника.

  • Українські військові 16 серпня повністю звільнили Урожайне в Донецькій області. Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах.
Україна
Росія
Мелітополь
ППО
російська армія
Луганщина
Херсон
ЗСУ
Волинь
Херсонщина
Чернігівщина
Бердянськ
Донеччина
безпілотник
Мар’їнка
Авдіївка
Запорізька область
Бахмут
Харківщина
Шахтарськ
ракетний удар
Вбиті росіяни
втрати окупантів
Контрнаступ ЗСУ
Читайте також:
На фото: колаборант
16 серпня, 2023 середа
Контррозвідка на Київщині затримала "крота", який намагався вступити до ДШВ для збору розвідданих
Віктор Ягун
15 серпня, 2023 вiвторок
"Їм не треба когось шукати": генерал-майор Ягун розповів, як Росія вербує агентів в Україні
Шойґу і Герасімов
15 серпня, 2023 вiвторок
Шойгу назвав нове "пріоритетне завдання" війни в Україні
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.12
    Купівля 37.12
    Продаж 37.87
  • EUR
    Купівля 40.69
    Продаж 41.74
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
17 серпня
07:27
Бойовики Нігерія
Унаслідок теракту в Нігері загинули 17 військових
07:18
Індія повінь
В Індії кількість загиблих через великі зливи зросла до 71
07:05
Оновлено
У Львові невідомий побив трансгендерну військову. Омбудсмен відреагував
07:00
Анонс
Владислав Кабаєв, Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук та Владислав Ванат (зліва - направо)
"Динамо" - "Аріс": де та коли дивитись вирішальний матч киян у єврокубках
07:00
OPINION
зерно, пшениця
Ембарго на експорт українського зерна до ЄС не можна продовжувати. Немає ні правових підстав, ні жодних аргументів
06:55
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
Цієї осені чи зими Україна не отримає винищувачі F-16, - Ігнат
06:19
Україна - Євросоюз
Україна повністю запустила зону вільної торгівлі з Північною Македонією
06:07
Зі звільненого Урожайного вивезли останніх цивільних
05:59
Білий дім
У Білому домі заперечили дискусії про територіальні поступки РФ в обмін на членство України у НАТО
05:46
Олексій Арестович
"Цікаво, що буде": на Арестовича подали заяву в СБУ через висловлювання, що українці "розлюднили окупантів" 
05:36
шахраї, інтернет-злодії
У Данії росіянин намагався вкрасти у Центробанку $3,5 млрд - його засудили
05:08
канабіс
Уряд Німеччини підтримав легалізацію канабісу. Слово за парламентом
04:40
Євген Пригожин "Вагнер"
Міноборони РФ змушує низку країн Африки відмовитися від співпраці з ПВК Вагнера, - ISW
04:12
ДСНС, Словенія, повінь
Порятунок від повені: українські рятувальники у Словенії змінили напрямок русла ріки
03:44
Картка єВідновлення
Ще три банки доєдналися до держпрограми єВідновлення
03:16
Герман Галущенко
Україна не буде продовжувати контракт з РФ на транзит газу в ЄС
02:48
наркотики
У Москві суд виправдав обвинувачених у контрабанді понад 470 кілограмів кокаїну
02:20
КНДР
США ввели санкції проти компаній, що сприяють торгівлі зброєю між Росією і КНДР
01:52
Укртатнафта
Уряд передав Укрнафті арештовані активи російської Татнафти, зокрема близько 100 АЗС
01:24
G20
"Разом з партнерами працюємо, щоб бути серед запрошених на саміт G20", - МЗС України
01:24
Поліція Києва
У Києві дві 12-річні дівчинки загинули, впавши з 15-го поверху
00:55
російський прапор у Нігерії на підтримку путчистів
США відправляє до Нігеру нового посла: вона очолить зусилля задля припинення держперевороту
00:16
Суперкубок УЄФА
Суперкубок УЄФА: "Манчестер Сіті" здолав "Севілью" у серії пенальті
2023, середа
16 серпня
23:59
прапор Росії
Проєкт "Хочу жити" оголосив програму допомоги російським політв'язням
23:48
Луцьк
Удар РФ по шведському заводу SKF у Луцьку: окупанти назвали підприємство військовим об'єктом
22:50
Болгарія
Болгарія приєднується до декларації G7 щодо безпекових гарантій Україні
22:33
Оновлено
свічка_скорбота
На фронті загинув брат футболіста "Динамо" 
21:59
Геннадій Лопирьов
Сидів за зброю та хабарі: у РФ повідомили про смерть ще одного генерала
21:49
Ексклюзив
Володимир Огризко
На Заході хочуть перемоги України, але не підтримують поразку Росії, - дипломат Огризко
21:43
фейк, фейки
Росія запустила фейк, нібито бійці ЗСУ пограбували та спалили аптеку в Часовому Яру
21:43
Володимир Зеленський
Зеленський: у кожній бойовій бригаді питають насамперед про дрони, РЕБ і ППО
21:05
Ексклюзив
Роман Костенко
Російські війська проводять стратегічну оборонну операцію з елементами наступу: деталі від полковника СБУ
20:52
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Швидкої перемоги України у цій війні не буде. Колонка Сергія Згурця
20:40
Окупанти на Донеччині "засудили" полонених азовців Авраменка та Романюка до 24 років ув'язнення
20:08
Андрій Ярмоленко
Ярмоленко розкритикував гру "Динамо" перед другим матчем проти "Аріса" у Лізі конференцій
20:07
G20
Очільник МЗС Індії підтвердив, що Україну не запросили на саміт G20
20:06
OPINION
Юрій Богданов
Нам не пощастило жити всередині історії
20:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 539-го дня війни: звільнення Урожайного на Донеччині та ліквідація "партії окупантів" за допомогою підпілля 
19:55
Оновлено
Дніпропетровщина
На Дніпропетровщині внаслідок обстрілу загинув 18-річний хлопець, поранено 2-річну дівчинку
19:45
окупанти крим
Генштаб: окупанти заборонили переміщення мирних жителів між Голою Пристанню та Кінбурнською косою
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV