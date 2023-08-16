Сили оборони звільнили Урожайне на Донеччині
Українські військові повністю звільнили Урожайне в Донецькій області. Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах
Про це 16 серпня повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
"Урожайне звільнили. Наші оборонці закріплюються на рубежах", - йдеться у повідомленні.
Фото: DeepState
За совами Маляр, наступальні дії українських військових тривають.
Довідка.
Урожайне - селище Великоновосілківської селищної громади Волноваського району Донецької області. Село розташоване на правому березі р. Мокрі Яли.
Воно було окуповане з березня 2022-го.
Зранку Генштаб ЗСУ писав, що росіяни в районі Урожайного безуспішно намагалися відновити втрачене становище.
- Раніше Маляр повідомляла, що ситуація на сході України залишається напруженою та складною. Проте, на Донеччині тривало звільнення Урожайного.
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