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Війна з Росією: хроніка
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Росія за добу війни в Україні втратила 650 військових, 17 ракет і 11 танків, - Генштаб

16 серпня, 2023 середа
07:56
Війна з Росією знищені окупанти

Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України ворог втратив 255 570 військових. Водночас росіяни на окупованій території Херсонської області планують зняти пропагандистське відео за сюжетом "знищення 150 військовослужбовців української ДРГ"

Про це 16 серпня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 255570 (+650) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4324 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8380 (+10) од,
  • артилерійських систем – 5152 (+24) од,
  • РСЗВ – 714 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 485 (+3) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 314 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4248 (+6),
  • крилаті ракети ‒ 1404 (+17),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7614 (+30) од,
  • спеціальна техніка ‒ 773 (+4).

Дані уточнюються.

Зведення від Генштабу: Окупанти планують зняти пропагандистське відео про "знищення української ДРГ"

"На тлі зниження бойового духу особового складу військових підрозділів окупаційних військ, командування ворога все частіше вдається до постановочних зйомок своїх успіхів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в тимчасово окупованому населеному пункті Козачі Лагері Херсонської області відмічено підготовку до проведення зйомок пропагандистського відео за сюжетом "Знищення 150 військовослужбовців української диверсійно-розвідувальної групи у місцевому сільському будинку культури".

Однак, за даними Генштабу, у будинку культури, станом на 13 серпня перебувають до 25 військовослужбовців РФ.

Армія РФ завдала 42 ракетних та 56 авіаційних ударів по Україні

Протягом минулої доби російські окупанти завдали удару по території України ракетами повітряного та морського базування. Загалом зафіксовано пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів: 4 крилаті ракети Х-22, 20 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 4 крилаті ракети типу "калібр".

Крім цього було зафіксовано щонайменше 8 пусків ворожих зенітних керованих ракет С-300 та С-400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Загалом протягом минулої доби ворог завдав 42 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

На фронті відбулося понад 30 бойових зіткнень. Ситуація по напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районі Атинського, Яструбиного та Павлівки Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, це, зокрема, Тимоновичі, Хотіївка, Грем'яч Чернігівської області; Ситне, Шалигине, Степне, Угроїди, Попівка Сумської області та Гранів, Плетенівка, Охрімівка, Крейдянка, Вільхуватка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районах південно-східніше Вільшанів та східніше Петропавлівки Харківської області. Завдав авіаційних ударів в районах Іванівки, Загризового, Вільшанів Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Куп'янськ, Піщане, Чернещина Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Сіверська, Спірного, Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали населені пункти Колодязі та Сіверськ Донецької області.

На Бахмутському напрямку росіяни завдали авіаційних ударів в районах Васюківки, Кліщіївки, Андріївки та Північного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Міньківка, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Предтечине та Диліївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Авдіївки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Невельського. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Новокалинове, Семенівка, Яснобродівка, Карлівка, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міст Мар’їнка та Красногорівка Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, Антонівка та Єлизаветівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку окупанти здійснили безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області. Завдали авіаційних ударів в районах Великої Новосілки, Макарівки, Старомайорського та Урожайного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Богоявленка, Золота Нива, Урожайне, Благодатне, Нескучне та Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Омельника, Малої Токмачки, Новоданилівки та Роботиного Запорізької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 25 населених пунктів, серед них Левадне, Гуляйполе, Білогір'я, Лук'янівське, П'ятихатки, Плавні Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Миколаївки та Садового Херсонської області. Артилерійських обстрілів ворога зазнали такі населені пункти як Понятівка, Херсон, Новодмитрівка Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Сили оборони уразили 4 артзасоби та зенітно-ракетний комплекс окупантів

Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях, 1 зенітно-ракетний комплекс та ще один важливий об’єкт противника.

  • У ніч на 15 серпня армія РФ здійснила масштабну ракетну атаку на Україну. Відомо про влучання у Дніпрі, Львові та Луцьку по будинках та підприємствах, є постраждалі та руйнування.
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