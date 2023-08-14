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Головна Війна з Росією На Бахмутському напрямку ЗСУ деокупували 40 кв.км, триває звільнення Урожайного на Донеччині, — Маляр

На Бахмутському напрямку ЗСУ деокупували 40 кв.км, триває звільнення Урожайного на Донеччині, — Маляр

14 серпня, 2023 понедiлок
16:57
Війна з Росією

Ситуація на сході України залишається напруженою та складною - Бахмутський напрямок є місцем сильних бойових зіткнень, проте Сили оборони звільняють наші території

Про це інформує заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Зараз на сході фіксується певне зменшення кількості обстрілів та використаних ворогом боєприпасів, але це не означає, що ворог відступи від своїх планів. Ворог наразі перегруповується та намагається відновити втрачені спроможності. Тривають бої. За тиждень, що минув, звільнену територію на Бахмутському напрямку збільшено на 3 кв.км і загалом звільнена площа на Бахмутському напрямку складає 40 кв.км", - заявила Маляр.

Повідомляється, що російська армія намагається зупинити просування Сил оборони України та відновити втрачене положення у районах Курдюмівки, західніше Кліщіївки й Андріївки. 

Ворог намагається захопити Мар’їнку та оточити Авдіївку.

"Наші оборонці не дають ворогу реалізувати плани, але це дуже непросто. Тривають гарячі бої. 
Ситуація там напружена і складна. Крім того, ворог постійно робить безрезультатні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорського", - додала заступниця міністра.

Українські оборонці на Куп‘янському та Лиманському напрямках зуміли стримати наступ російських військ та завдати їм значних втрат.

Ситуація на Куп’янському та Лиманському напрямках напружена. Ворог постійно атакує - ЗСУ відбивають наступи.

На Куп’янському напрямку ворог посилює мінне поле вздовж кордону у Бєлгородській області, шукає слабкі місця в українській обороні.

На Лиманському напрямку ворог продовжує штурмувати наші позиції в районі Серебрянського лісу Донецької області, але не має успіху.

На півдні Сили оборони України наступають на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Там тривають бої. 

Наші захисники досягли успіху в напрямку Урожайного, південніше та південно-східніше Старомайорського Донецької області, де вони закріплюються на досягнутих позиціях: "У ході наступальних дій Сили оборони таврійського напрямку продовжують звільнення н.п. Урожайне".

Що відомо про український контрнаступ

2 серпня Сили оборони вибили російських окупантів з позицій біля Авдіївки у Донецькій області. ЗСУ продовжують стримувати наступ РФ на Куп’янському та Лиманському напрямках.

Командувач Сил підтримки ЗСУ бригадний генерал Дмитро Герега розповів, що на окупованих територіях росіяни облаштували багатоешелоновану систему інженерних загороджень, яка складається з декількох смуг протяжністю від 10 до 40 км кожна з достатньо великою щільністю. Це викликає складність для Сил оборони у веденні наступальних дій на південному напрямку.

На фронті протягом 5 серпня між Силами оборони України та російським військом відбулося 30 боєзіткнень, а росіяни втратили 590 військових, 5 танків та реактивну систему залпового вогню. 

6 серпня Буданов оцінив контрнаступ ЗСУ: просування військових на Бахмутському напрямку відбувається трохи швидше, ніж на півдні.

Станом на 9 серпня відомо, що українські Сили оборони деокупували понад 40 тисячі квадратних кілометрів нашої землі від російських загарбників з 24 лютого 2022 року.  

10 серпня Генштаб повідомляв, що українські воїни ведуть наступальну операцію на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Мали успіх біля Урожайного та південно-східніше Старомайорського.  

Мелітополь
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ЗСУ
Донеччина
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Запорізька область
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Контрнаступ ЗСУ
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