Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією ЗСУ звільнили понад 40 тис. кв.км територій за час повномасштабної війни з РФ

ЗСУ звільнили понад 40 тис. кв.км територій за час повномасштабної війни з РФ

9 серпня, 2023 середа
10:52
Війна з Росією наступ ЗСУ

Українські Сили оборони деокупували понад 40 тисячі квадратних кілометрів нашої землі від російських загарбників з 24 лютого тогоріч

Про це інформує Центр стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Понад 40 000 квадратних кілометрів України Сили оборони звільнили з 24 лютого 2022 року", - йдеться в заяві.

Повідомляється, що ця територія більша, ніж Молдова, трохи менше, ніж два Ізраїля і близько 15 таких міст, як Москва.

Що відомо про український контрнаступ

4 червня на південному фронті України почався контрнаступ ЗСУ, який продовжив серію наступальних акцій під Бахмутом та на Білгородщині.

11 червня ЗСУ заявили про звільнення населених пунктів Благодатне, Нескучне та Макарівка, що біля межі Донеччини й Запоріжжя. Зранку 12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що державний прапор знову майорить над Сторожовим на Донеччині.

24 червня Сили оборони України офіційно підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

26 червня Ганна Маляр повідомила, що за тиждень ЗСУ просунулися від 1 до 2 км на східних напрямках фронту. За час наступу на півдні ЗСУ звільнили 130 квадратних кілометрів. Цього ж дня Сили оборони повернули під контроль України село Рівнопіль Донецької області.

А міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив, що у рамках літньої кампанії контрнаступу Україна вже звільнила більше території, ніж Росія захопила за весь зимовий наступ.

Згодом, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сили оборони відвоювали половину територій, яку Росія окупувала з початку повномасштабного вторгнення.

На Бахмутському напрямку Сили оборони 25 липня вибили росіян з позицій біля Андріївки, на напрямку Старомайорського – мали успіх і закріплювались на досягнутих позиціях. ЗСУ стримували наступ росіян в районі Мар’їнки, а на інших напрямках відбивали атаки противника.

Наступного дня у Генштабі повідомили, що Сили оборони продовжують наступати на трьох напрямках. Натомість російські окупанти намагались повернути втрачене положення біля Роботиного Запорізької області. Тоді заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що Сили оборони продовжують успішно вести наступальні дії на південному фланзі довкола Бахмута. Жорсткі бої тривали в районі населених пунктів Кліщіївка, Курдюмівка, Андріївка.

Американські офіційні особи заявили 26 липня, що в Україні сказали їм, що армія зараз бере участь у головному напрямі контрнаступу, перекидаючи більше військ і техніки на найзахідніший із трьох фронтів, поблизу Запоріжжя. Своєю чергою аналітики Інституту вивчення війни (ISW) казали, що наші воїни запустили механізовану контрнаступальну операцію в Запорізької області та, ймовірно, прорвали ворожі позиції оборони поблизу Оріхова.

27 липня ЗСУ на Куп'янському напрямку відбили декілька ворожих штурмів без втрати позицій, а на Бахмутському напрямку наші воїни поступово рухались вперед. Бої несли доволі жорсткий характер. Ворог вів інтенсивний вогонь. Генштаб повідомляв, що Сили оборони ведуть наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Цього ж дня стало відомо, що українські воїни звільнили село Старомайорське на Донеччині.

31 липня повідомлялося загалом за час контрнаступу українські військові звільнили на півдні понад 204 кв.км території, на Бахмутському напрямку – ще близько 37 кв. км.

2 серпня Сили оборони вибили російських окупантів з позицій біля Авдіївки у Донецькій області. ЗСУ продовжують стримувати наступ РФ на Куп’янському та Лиманському напрямках.

Аналітики The New York Times повідомили, що росіяни перенапружені, відчувають проблеми з логістикою, постачанням, персоналом та озброєнням і стає помітним, як вони починають відступати.

3 серпня у британській розвідці назвали один з факторів, який уповільнює контрнаступ ЗСУ, - рослинність на бойових полях півдня України.

Згодом заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Сили оборони подекуди вже прорвали першу лінію оборони й зараз перейшли на проміжну.

Командувач Сил підтримки ЗСУ бригадний генерал Дмитро Герега розповів, що на окупованих територіях росіяни облаштували багатоешелоновану систему інженерних загороджень, яка складається з декількох смуг протяжністю від 10 до 40 км кожна з достатньо великою щільністю. Це викликає складність для Сил оборони у веденні наступальних дій на південному напрямку.

На фронті протягом 5 серпня між Силами оборони України та російським військом відбулося 30 боєзіткнень, а росіяни втратили 590 військових, 5 танків та реактивну систему залпового вогню. 

6 серпня Буданов оцінив контрнаступ ЗСУ: просування військових на Бахмутському напрямку відбувається трохи швидше, ніж на півдні.  

Україна
Росія
військові
ЗСУ
окупанти
наступ ЗСУ
Контрнаступ ЗСУ
Читайте також:
Чалий
8 серпня, 2023 вiвторок
Війна закінчиться, коли Росія зіткнеться з НАТО, - дипломат Чалий
Європейська Солідарність
7 серпня, 2023 понедiлок
"Слуги" проштовхують в порядок денний законопроєкт про вилучення землі і нерухомості без суду, - Павленко
ЗСУ
6 серпня, 2023 неділя
Україну поставили в ситуацію, коли вона не може виграти війну проти Росії, - політолог Фельштинський
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.94
    Купівля 36.94
    Продаж 37.63
  • EUR
    Купівля 40.64
    Продаж 41.69
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
9 серпня
11:03
Ентоні Блінкен
Блінкен назвав смішною пропозицію Росії безплатно постачати зерно в африканські країни
10:58
кримський вітер
Поблизу Джанкоя в Криму пролунали вибухи. Окупаційна влада каже про навчання
10:54
ФСБ
У Росії заявили про затримання диверсанта, який нібито підірвав газопровід у Криму
10:39
Огляд
світ, міжнародний огляд
Чому загальмований контрнаступ стане проблемою для Києва та чи намагається Китай зупинити війну в Україні. Акценти світових ЗМІ 9 серпня
10:33
Києво-Печерська лавра, Митрополит Павло (Лебідь)
Застава за митрополита УПЦ МП Лебедя не означає звільнення від відповідальності: СБУ про зміну запобіжного заходу
10:25
Китай - Тайвань. Повітряні провокації
Тайвань заявив про друге за тиждень вторгнення китайських літаків в зону ППО острова
10:13
На фото: затримання
Переселенку з Донеччини підозрюють у шпигуванні для ворога на Житомирщині
10:12
Росіяни зруйнували 10 приватних будинків, вдаривши по Словʼянську
Армія РФ за добу атакувала 9 регіонів України: троє загиблих і 22 поранених
10:12
Сергій Марченко
Міністр фінансів вважає, що наразі рівень корупції в Україні найнижчий і міг перейти в інший формат
10:06
OPINION
на фото: Олена Білозерська
Ніхто нікому не заборонить виїзд за кордон після війни
09:45
Тюлень
Тюлені дотримуються соціальної дистанції, аби уникнути поширення хвороб серед морських ссавців, - дослідження
09:36
російський корабль в Чорному морі
ЗСУ знайшли найслабші ланки Росії у Чорному морі, - розвідка Британії
09:33
лабораторія
Учені зробили прорив у розробці першої в історії вакцини проти вірусу Епштейна - Барр
09:33
Ексклюзив
Сергій Згурець
"Зелене світло" від Пентагону: Згурець спрогнозував, коли F-16 можуть з'явитися в небі України
09:05
крилата ракта "Калібр"
Росіяни вивели у Чорне море ракетоносій із 4 "калібрами"
09:00
Святий Пантелеймон
Покровитель медиків та вояків: 9 серпня – День пам’яті святого Пантелеймона
08:59
ЧП в селі Колотиловка
У селі на Бєлгородщині впав невстановлений об'єкт, влада заявляє про постраждалого
08:54
митниця, митник
У Мінфіні сказали, хто має найбільший вплив на митницю
08:35
"Міс Всесвіт Індонезія"
В Індонезії учасниці конкурсу краси звернулись до поліції через сексуальні домагання організаторів
08:29
вертоліт
Українські військові збили черговий ворожий вертоліт
08:18
Ексклюзив
Олександр Ярославський
Бізнесмен Ярославський отримує по майже 17 тис. грн на місяць як почесний громадянин Харківщини, - депутатка
08:13
Окупанти вдарили по Нікопольщині
Окупанти вночі вдарили артилерією по Нікопольщині: загинув 18-річний хлопець, троє поранених
08:01
OPINION
Орест Сохар
Маска миротворця для Китаю
08:00
Інфографіка
окупанти
У Росії зросла кількість втрат на Сватівсько-Кремінському напрямку. Загалом за добу на фронті ЗСУ ліквідували 820 окупантів, 17 БПЛА й 8 танків
07:39
Південна Корея братиме участь у робочій групі з імплементації української Формули миру
07:29
Хірокадзу Мацуно
Росія призупинила податкові угоди з майже 40 "недружніми" країнами. Японія висловила протест
06:45
безсоння
Лікарі пояснили, що відбувається з тілом, коли людина довго не спить
06:31
російський прапор у Нігерії на підтримку путчистів
Держдеп не бачить ознак причетності вагнерівців до військового перевороту у Нігері
06:07
Снаряди 155-мм
"Все, що потрібно Україні": США планують більше як втричі збільшити виробництво снарядів
05:48
Держдеп США
У США відреагували на інформацію про затримання інформаторки РФ, яка збирала розвіддані про візит Зеленського на Миколаївщину
05:37
Литва прапор
Литва заморозила активи Росії та Білорусі на понад €100 млн
05:10
шторм
У Скандинавії вирує потужний шторм: є постраждалі, підтоплення та руйнування
04:42
Міжнародний кримінальний суд
Посол США в ОБСЄ підтвердив передачу доказів воєнних злочинів РФ до МКС
04:14
Прорвали оборону і повернулись: ЗСУ здійснили на Херсонщині рейд на лівий берег Дніпра, - ISW
03:46
Оновлено
москва, кремль
Мер Москви повідомив про атаку на місто двома безпілотниками
03:16
Фізичні вправи у лікарні
Фізичні вправи у лікарні прискорюють одужання пацієнтів, - дослідження
02:48
Нідерланди акції протесту ядерна зброя
У Нідерландах затримали 10 людей, які проникли на авіабазу з ядерною зброєю
02:20
Лукашенко
Ситуація гірша, ніж будь-коли: у ЄС згадали про фальсифікацію виборів у Білорусі та жорсткі репресії
01:52
У Дюссельдорфі евакуювали 13 тис. мешканців, щоб знешкодити бомбу часів ІІ Світової війни
01:24
ЗРК Patriot
Німеччина пропонує Польщі залишити на її території 3 системи ЗРК Patriot до кінця року
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV