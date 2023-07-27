Про це інформують аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

"Українські сили розпочали значну механізовану контрнаступальну операцію на заході Запорізької області 26 липня і, схоже, прорвали певні заздалегідь підготовлені російські оборонні позиції на південь від Оріхова", - йдеться в матеріалі.

Міністерство оборони РФ і декілька мілблогерів, заявили, що Сили оборони України трьома батальйонами розпочали інтенсивний штурм в напрямку Роботиного, що за 10 км на південь від Оріхова, і прорвали російські оборонні позиції на північний схід від населеного пункту.

Зокрема один мілблогер стверджував, що в українській атаці брали участь понад 80 бронемашин, хоча ISW не може це підтвердити. У РФ розповіли, що атаку відбили 810-а морська піхотна бригада Чорноморського флоту, 71-ий мотострілецький полк (42-а мотострілецька дивізія, 58-а загальновійськова армія, Південний військовий округ) та формування спецзагону "Османь".

За даними геолокаційних кадрів, українські сили, ймовірно, просунулися в межах 2,5 км безпосередньо на схід від Роботиного під час атаки, перш ніж армія РФ застосувала стандартну доктринальну еластичну тактику оборони й дещо відтіснили українські війська, хоча і не до кінця назад на вихідні позиції.

Також видно покинуті бойові броньовані машини Bradley далі на південь і в межах 2 км на схід від Роботиного.

Фото: ISW

Російські джерела, розійшлися в думках щодо розміру атаки ЗСУ та спричинених втрат, стверджуючи, що під час атаки було використано від 30 до 80 бронемашин.

"Велика розбіжність у російських твердженнях про масштаби операції свідчить про те, що результати атаки все ще неясні й що тактична ситуація на місцях залишається дуже складною. Російські джерела також стверджували, що українські війська безрезультатно намагалися просунутися на південний захід від Оріхова поблизу Лугова і що російські війська продовжують тримати оборону в районі Пятихатки-Жеребрянки", - йдеться у звіті.

Фото: ISW

Що відомо про український контрнаступ

4 червня на південному фронті України почався контрнаступ ЗСУ, який продовжив серію наступальних акцій під Бахмутом та на Білгородщині.

11 червня ЗСУ заявили про звільнення населених пунктів Благодатне, Нескучне та Макарівка, що біля межі Донеччини й Запоріжжя. Зранку 12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що державний прапор знову майорить над Сторожовим на Донеччині.

24 червня Сили оборони України офіційно підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

26 червня Ганна Маляр повідомила, що за тиждень ЗСУ просунулися від 1 до 2 км на східних напрямках фронту. За час наступу на півдні ЗСУ звільнили 130 квадратних кілометрів. Цього ж дня Сили оборони повернули під контроль України село Рівнопіль Донецької області.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив, що у рамках літньої кампанії контрнаступу Україна вже звільнила більше території, ніж Росія захопила за весь зимовий наступ.

Держсекретар США Ентоні Блінкен у неділю, 23 липня, заявив, що Сили оборони відвоювали половину територій, яку Росія окупувала з початку повномасштабного вторгнення.

25 липня в американському ISW заявили, що контрнаступ України не буде швидким та легким.

На Бахмутському напрямку Сили оборони 25 липня вибили росіян з позицій біля Андріївки, на напрямку Старомайорського – мали успіх і закріплюються на досягнутих позиціях. ЗСУ стримували наступ росіян в районі Мар’їнки, а на інших напрямках відбивали атаки противника.

26 липня у Генштабі повідомили, що Сили оборони продовжують наступати на трьох напрямках. Натомість російські окупанти намагаються повернути втрачене положення біля Роботиного Запорізької області. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що Сили оборони продовжують успішно вести наступальні дії на південному фланзі довкола Бахмута. Жорсткі бої тривають в районі населених пунктів Кліщіївка, Курдюмівка, Андріївка.

Американські офіційні особи заявили 26 липня, що в Україні сказали їм, що армія зараз бере участь у головному напрямі контрнаступу, перекидаючи більше військ і техніки на найзахідніший із трьох фронтів, поблизу Запоріжжя.