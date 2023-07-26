Про це 26 липня повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"На Бахмутському напрямку наші війська продовжують успішно вести наступальні дії на південному фланзі довкола міста Бахмут. Жорсткі бої тривають в районі населених пунктів Кліщіївка, Курдюмівка, Андріївка", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські військові продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському та Лиманському напрямках.

За даними Маляр, окупанти шукають в українській обороні слабкі місця, здійснюють артобстріли, атакують групами піхоти та використовують загони спеціального призначення. Тобто всіма силами намагаються протиснути українську оборону, але безуспішно.

Українські військові, за словами Маляр, вживають всіх заходів, щоб зупинити росіян.