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Війна з Росією: хроніка
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ЗСУ успішно ведуть наступ на південному фланзі довкола Бахмута, - Маляр

26 липня, 2023 середа
16:35
Війна з Росією ЗСУ

Сили оборони продовжують успішно вести наступальні дії на південному фланзі довкола Бахмута. Жорсткі бої тривають в районі населених пунктів Кліщіївка, Курдюмівка, Андріївка

Про це 26 липня повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"На Бахмутському напрямку наші війська продовжують успішно вести наступальні дії на південному фланзі довкола міста Бахмут. Жорсткі бої тривають в районі населених пунктів Кліщіївка, Курдюмівка, Андріївка", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські військові продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському та Лиманському напрямках. 

За даними Маляр, окупанти шукають в українській обороні слабкі місця, здійснюють артобстріли, атакують групами піхоти та використовують загони спеціального призначення. Тобто всіма силами намагаються протиснути українську оборону, але безуспішно. 

Українські військові, за словами Маляр, вживають всіх заходів, щоб зупинити росіян. 

  • На Бахмутському напрямку Сили оборони вибили росіян з позицій біля Андріївки, на напрямку Старомайорського - мали успіх і закріплюються на досягнутих позиціях.
  • Минулої доби, 25 липня, ЗСУ стримували наступ росіян в районі Мар’їнки, а на інших напрямках відбивали атаки противника.
  • Сили оборони продовжують наступати на трьох напрямках. Натомість російські окупанти намагаються повернути втрачене положення біля Роботиного Запорізької області.
Міністерство оборони
Мелітополь
російська армія
ЗСУ
Бердянськ
Донеччина
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окупанти
Запорізька область
Бахмут
Ганна Маляр
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