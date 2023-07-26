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Ворог намагався відновити втрачене положення неподалік Роботиного на Запоріжжі, - Генштаб ЗСУ

26 липня, 2023 середа
09:41
Війна з Росією на фото: ЗСУ

Сили оборони продовжують наступати на трьох напрямках. Натомість російські окупанти намагаються повернути втрачене положення біля Роботиного Запорізької області

Про це 26 липня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що українські військові продовжують наступати на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Крім цього, біля Старомайорського ЗСУ мали успіх і закріпилися на досягнутих рубежах.

"Противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення північно-східніше Роботиного Запорізької області. У той же час, продовжує чинити потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує резерви", - йдеться у повідомленні.

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За даними Генштабу, Сили оборони на Бахмутському напрямку продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут.

  • На Бахмутському напрямку Сили оборони вибили росіян з позицій біля Андріївки, на напрямку Старомайорського - мали успіх і закріплюються на досягнутих позиціях.
  • Минулої доби, 25 липня, ЗСУ стримували наступ росіян в районі Мар’їнки, а на інших напрямках відбивали атаки противника.
Україна
Росія
Мелітополь
російська армія
ЗСУ
Бердянськ
Донеччина
окупанти
Запорізька область
Бахмут
Контрнаступ ЗСУ
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