Про це 26 липня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що українські військові продовжують наступати на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Крім цього, біля Старомайорського ЗСУ мали успіх і закріпилися на досягнутих рубежах.

"Противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення північно-східніше Роботиного Запорізької області. У той же час, продовжує чинити потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує резерви", - йдеться у повідомленні.

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За даними Генштабу, Сили оборони на Бахмутському напрямку продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут.