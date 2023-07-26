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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією На Лиманському напрямку ворог безуспішно наступав неподалік Діброви, за добу на фронті відбулося 26 боєзіткнень

На Лиманському напрямку ворог безуспішно наступав неподалік Діброви, за добу на фронті відбулося 26 боєзіткнень

26 липня, 2023 середа
06:48
Війна з Росією ЗСУ

Минулої доби, 25 липня, ЗСУ стримували наступ росіян в районі Мар’їнка, на інших напрямках - відбивали атаки противника. На Мелітопольському та Бердянському напрямках захисники України продовжують наступ

Про це у ранковому зведенні 26 липня звітує Генштаб ЗСУ.

Протягом минулої доби на фронті відбулось 26 бойових зіткнень між українськими воїнами та ворожим військом.

Авіація Сил оборони України завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 7 артилерійських засобів на вогневій позиції, 2 станції радіоелектронної боротьби та 2 зенітно-ракетних комплекси окупантів.

Також наші захисники знищили ворожий гелікоптер Ка-52, 5 ударних БПЛА типу "Шахед-136" та 2 розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Росія завдала 65 авіаударів та здійснила 84 обстріли з РСЗВ по позиціях ЗСУ та населених пунктах України

25 липня російська армія завдала 1 ракетного та 65 авіаційних ударів, здійснила 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ситуація по напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. 

Завдав авіаударів в районах Ветеринарного та Гранова Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема це Семенівка Чернігівської області; Вільна Слобода, Сваркове, Степне, Басівка, Могриця, Покровка та Олександрівка Сумської області та Гур’їв Козачок, Гранів, Вовчанськ, Бочкове, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку українські воїни стійко тримають оборону.

Російська армія завдала авіаційного удару в районі Новоселівського Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Красне Перше, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Діброви Луганської області. 

Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Серебрянки, Спірного і Кузьминівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку захисники України успішно відбили атаки ворога в районах східніше Ступочок та біля Диліївки.

Він завдав авіаційних ударів в районах Кліщіївки, Предтечиного та Диліївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське, Часів Яр, Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії росіян, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. 

Водночас ворог здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Новокалинове, Авдіївка, Ласточкине, Водяне та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка. 

Ворог завдав авіаційних ударів біля Невельського та Красногорівки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Максимільянівка, Георгіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Новомихайлівки, Золотої Ниви, Макарівки Донецької області. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка, Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках армія РФ зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування українських військ.

Завдав авіаційних ударів в районах Новодарівки, Левадного, Малої Токмачки, Оріхова Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Новоандріївка, Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Степове, Лобкове та Кам’янське Запорізької області; Дудчани, Берислав, Козацьке, Молодіжне, Антонівка, Комишани, Кізомис, Станіслав Херсонської області. 

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах.

  • Раніше повідомлялось, що на ТОТ Запорізької області росіяни погрожують депортувати вчителів, які відмовилися від співпраці.

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