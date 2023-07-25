На ТОТ Запорізької області росіяни погрожують депортувати вчителів, які відмовилися від співпраці
Представники тимчасової окупаційної влади чинять психологічний тиск на вчителів місцевих шкіл, які відмовились спрацювати з росіянами. Зокрема, в освітян проводять обшуки та погрожують депортацією
Про це інформує Центр національного спротиву.
Повідомляється, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області зафіксовано випадки обшуків, які проводились в домівках вчителів, які не пішли на роботу в захопленій школі.
Росіяни шукали докази співпраці із Силами оборони України та погрожували освітянам депортацією, якщо вони не підуть на співпрацю з окупаційною адміністрацією.
У ЦНС зазначили, що окупанти не можуть знайти достатньо вчителів для роботи у підконтрольних їм "школам", адже місцеві мешканці відмовляються йти на співпрацю. Відтак росіянам доводиться привозити вчителів з території РФ.
Центр нацспротиву наголошує, що після звільнення українських земель усі окупанти, що беруть участь в репресіях проти українців, понесуть відповідальність за це. У ЦНС закликають передавати їм інформацію про розміщення та пересування окупантів.
- Також у Центрі нацспротиву 25 липня заявляли про те, що міністерство природи Росії вивозить українських дітей із тимчасово окупованих територій для "відпочинку" на території РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.69
Купівля 36.69Продаж 37.42
-
EUR
Купівля 40.75Продаж 41.73
- Актуальне
- Важливе