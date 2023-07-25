Про це інформує Центр національного спротиву.

Повідомляється, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області зафіксовано випадки обшуків, які проводились в домівках вчителів, які не пішли на роботу в захопленій школі.

Росіяни шукали докази співпраці із Силами оборони України та погрожували освітянам депортацією, якщо вони не підуть на співпрацю з окупаційною адміністрацією.

У ЦНС зазначили, що окупанти не можуть знайти достатньо вчителів для роботи у підконтрольних їм "школам", адже місцеві мешканці відмовляються йти на співпрацю. Відтак росіянам доводиться привозити вчителів з території РФ.

Центр нацспротиву наголошує, що після звільнення українських земель усі окупанти, що беруть участь в репресіях проти українців, понесуть відповідальність за це. У ЦНС закликають передавати їм інформацію про розміщення та пересування окупантів.