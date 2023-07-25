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Мінприроди Росії організовує вивезення українських дітей з ТОТ Запорізької області

25 липня, 2023 вiвторок
14:08
Війна з Росією депортація дітей з окупованих теріторій в Росію

Міністерство природи Росії вивозить українських дітей із тимчасово окупованих територій для "відпочинку" на території РФ

Про це інформує Центр національного спротиву.

Зокрема, російське Мінприроди організувало “відпочинок” 77 дітей із тимчасово окупованих територій Запорізької області у Ставрополі.

Зазначається, що, окрім Мінприроди, за вивезення українських дітей відповідає окупаційна адміністрація та педагоги Ставропольського державного педагогічного інституту. Вони проводять "освітні заходи" для українських дітей.

ЦНС наголошує, що "відпочинок" українських дітей окупанти організовують для промивки мізків, під приводом оздоровлення. Багато таких дітей вже не повертають в Україну, адже їх вивозять часто без дозволу батьків, або ж дозвіл окупанти отримують за допомогою тиску. 

Надалі дітей віддають або батькам, якщо ті поїдуть їх забирати особисто, або опікунам.

У ЦНС також нагадали, що Росія з листопада 2022 року заблокувала виїзд жителів тимчасово окупованих територій до вільної України. Через величезний потік населення, які втікали від так званих визволителів, росіяни тепер утримують у регіоні людей як заручників, пропонуючи єдиний варіант виїзду – до самої Росії для подальшої асиміляції.  

"Тобто ворог проводить політику геноциду в регіоні", - констатують у Центрі нацспротиву.

Депортація українських дітей до Росії

В умовах повномасштабного вторгнення РФ масово депортує українських дітей з окупованих територій України. Їх вивозять до окупованого Криму, Росії чи Білорусі нібито на оздоровлення або на відпочинок у таборах.

У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей.

13 травня президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Римі із прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні заявив, що достеменно відомо про понад 19,3 тис. дітей, яких депортували росіяни.

29 травня уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець виступив на неформальному засіданні Радбезу ООН з питання викрадення Росією дітей з окупованих територій України. Омбудсмен розповів, що РФ навмисно змінює законодавство, щоб унеможливити повернення українських дітей на батьківщину і застосовує для цього в тому числі примусову зміну їхнього громадянства на російське.

Також Лубінець зазначив, що Росія не надає жодних даних про українських депортованих дітей - невідомо навіть, де вони перебувають і в яких умовах. Також він сказав, що росіяни використовують дитячу працю та мілітаризують українських дітей на тимчасово окупованих територіях.

8 червня комітет сенату США підтримав проєкт резолюції, яка засуджує викрадення українських дітей Росією та називає дії окупантів геноцидом.

Пізніше з'явилися докази причетності Білорусі до депортації українських дітей. 27 червня білоруська опозиція передала в Міжнародний кримінальний суд докази причетності до воєнних злочинів самопроголошеного очільника Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення.

Натомість у держдумі РФ заявили, що з 2014 року до Росії депортували 700 тис. українських дітей.

6 липня Україна повернула додому двох депортованих Росією дітей. Їхню маму, бойового медика, звільнили в межах великого обміну в жовтні 2022 року. Тижнем пізніше Україна забрала з російської окупації двох дітей, яких розлучили з батьками у перший день повномасштабного вторгнення.

13 липня Центр національного спротиву повідомив, що впродовж місяця 2023 року росіяни вивезли з тимчасово окупованої Луганської області до російської Республіки Калмикія близько 280 дітей.

У понеділок, 17 липня, уряд Великої Британії запровадив нові санкції проти росіян, які причетні до незаконного вивезення дітей з території України. Це, зокрема, міністри культури та освіти Росії.

18 липня очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала країни ООН об’єднати зусилля й примусити Росію повернути українським батькам їхніх дітей, вивезених проти волі до РФ під час війни в Україні.

Україна
Росія
російська армія
окуповані території
окупанти
Запорізька область
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