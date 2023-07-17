Про це повідомили на сайті уряду Великої Британії.

Про нові санкції Британії проти Росії оголосив міністр закордонних справ країни Джеймс Клеверлі. За його словами, 14 нових пунктів, доданих у режим санкцій, стосуються росіян, які причетні до примусової депортації українських дітей.

Зокрема, Лондон застосував обмеження щодо міністра культури Росії Ольги Любимової та міністра освіти Сергія Кравцова.

"Ці особи відіграли підступну роль у розрахованій програмі Росії депортації, спрямованій на знищення української культурної та національної ідентичності. Понад 19 000 українських дітей були примусово депортовані російською владою до Росії або на тимчасово контрольовану нею територію ", - зазначають в британському уряді.

Крім того, під нові санкції потрапили два російські пропагандисти, відповідальні за поширення інформації, спрямованої на розпалювання насильства та ненависті до української народу. Серед них - Антон Красовський, колишній ведучий Russia Today, який у прямому ефірі закликав топити та спалювати українських дітей.

"У жахливій програмі примусової депортації дітей і сповненій ненависті пропаганді ми бачимо справжній намір Путіна - стерти Україну з карти світу. Сьогоднішні санкції притягують до відповідальності тих, хто підтримує режим Путіна, включно з тими, хто бачить знищення України, розпад її національної ідентичності та її майбутнього", - прокоментував введення санкцій очільник МЗС міністр Британії Джеймс Клеверлі.

Він додав, що його країна та міжнародні партнери запровадили найсуворіший пакет санкцій, які коли-небудь накладалися на велику економіку.

Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення під санкції потрапили вже понад 1600 фізичних та юридичних осіб РФ.

Депортація українських дітей до Росії

В умовах повномасштабного вторгнення РФ масово депортує українських дітей з окупованих територій України. Їх вивозять до окупованого Криму, Росії чи Білорусі нібито на оздоровлення або на відпочинок у таборах.

У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей.

13 травня президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Римі із прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні заявив, що достеменно відомо про понад 19,3 тис. дітей, яких депортували росіяни.

29 травня уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець виступив на неформальному засіданні Радбезу ООН з питання викрадення Росією дітей з окупованих територій України. Омбудсмен розповів, що РФ навмисно змінює законодавство, щоб унеможливити повернення українських дітей на батьківщину і застосовує для цього в тому числі примусову зміну їхнього громадянства на російське.

Також Лубінець зазначив, що Росія не надає жодних даних про українських депортованих дітей - невідомо навіть, де вони перебувають і в яких умовах. Також він сказав, що росіяни використовують дитячу працю та мілітаризують українських дітей на тимчасово окупованих територіях.

8 червня комітет сенату США підтримав проєкт резолюції, яка засуджує викрадення українських дітей Росією та називає дії окупантів геноцидом.

Пізніше з'явилися докази причетності Білорусі до депортації українських дітей. 27 червня білоруська опозиція передала в Міжнародний кримінальний суд докази причетності до воєнних злочинів самопроголошеного очільника Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення.

У держдумі РФ заявили, що з 2014 року до Росії депортували 700 тис. українських дітей.

6 липня Україна повернула додому двох депортованих Росією дітей. Їхню маму, бойового медика, звільнили в межах великого обміну в жовтні 2022 року. Тижнем пізніше Україна забрала з російської окупації двох дітей, яких розлучили з батьками у перший день повномасштабного вторгнення.

13 липня Центр національного спротиву. повідомив, що впродовж місяця 2023 року росіяни вивезли з тимчасово окупованої Луганської області до російської республіки Калмикія близько 280 дітей.