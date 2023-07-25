Контрнаступ України не буде швидким та легким: в ISW назвали причини

Про це йдеться у звіті ISW.

На думку аналітиків, не можна очікувати, що літній контрнаступ України буде швидким та легким. Це пов'язано з кількома причинами:

Росія мала час перегрупуватися і підготуватися до неминучого українського контрнаступу, і тепер українські війська стикаються з підготовленими оборонними російськими позиціями, включаючи масивні мінні поля та ешелоновані польові укріплення.

ЗСУ намагаються проводити загальновійськові операції без переваги у повітрі та з обмеженими засобами маневрування, такими як ППО, що є надзвичайно складним завданням. До того ж Сили контрнаступу України мали обмежений час для підготовки до великого наступу.

Україна, на відміну від Росії, оптимізує свої операції таким чином, щоб зберегти власні сили за рахунок повільнішого просування.

Що відомо про український контрнаступ

4 червня на південному фронті України почався контрнаступ ЗСУ, який продовжив серію наступальних акцій під Бахмутом та на Білгородщині.

11 червня ЗСУ заявили про звільнення населених пунктів Благодатне, Нескучне та Макарівка, що біля межі Донеччини й Запоріжжя. Зранку 12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що державний прапор знову майорить над Сторожовим на Донеччині.

24 червня Сили оборони України офіційно підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

26 червня Ганна Маляр повідомила, що за тиждень ЗСУ просунулися від 1 до 2 км на східних напрямках фронту. За час наступу на півдні ЗСУ звільнили 130 квадратних кілометрів. Цього ж дня Сили оборони повернули під контроль України село Рівнопіль Донецької області.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив, що у рамках літньої кампанії контрнаступу Україна вже звільнила більше території, ніж Росія захопила за весь зимовий наступ.

Держсекретар США Ентоні Блінкен у неділю, 23 липня, заявив, що Сили оборони відвоювали половину територій, яку Росія окупувала з початку повномасштабного вторгнення.