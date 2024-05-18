Британська розвідка оцінила наслідки останньої атаки на авіабазу "Бельбек" для російської ППО у Криму
Ураження військових об'єктів росіян у тимчасово окупованому Севастополі у ніч на 15 травня демонструє загальне погіршення здатності Росії захищати повітряний простір навколо Криму
Про це йдеться у звіті міноборони Великої Британії.
Зазначається, що вночі 14 травня українські військові здійснили обстріли російських військових об’єктів у тимчасово окупованому Криму. Унаслідок цього на аеродромі Бельбек були уражені елементи російської ракетної батареї С-400 "Тріумф", включаючи радар 92N6 і пускові установки.
Крім того, під час атаки знищено принаймні два російські літаки МіГ-31.
За даними британської розвідки, атака на об'єкти окупантів у Криму стала вже четвертим випадком за останній місяць, коли російська ППО в Криму зазнає втрат.
"Кумулятивний ефект цих ударів спричинив загальне погіршення здатності Росії захищати повітряний простір навколо Криму; водночас демонструючи здатність України впливати на операції російської ППО", - підкреслюють аналітики.
За їхньою оцінкою, дуже ймовірно, що це призведе до того, що Росії доведеться розпорошити повітряні засоби, аби забезпечити живучість своєї ППО. Інакше - РФ ризикуватиме втратити більшу кількість літаків. Водночас росіяни зараз передислоковують засоби протиповітряної оборони з інших місць.
"Зменшення зони покриття літаків A-50 та розведення з кримських аеродромів, ймовірно, призведе до збільшення годин нальоту та частоти вильотів патрулів винищувачів, щоб заповнити прогалини в охопленні, що призведе до збільшення проблем з обслуговуванням їхніх флотів", - наголошують у міноборони Британії.
- Нагадаємо, у ніч на 15 травня в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Унаслідок цього знищено два МіГ-31, С-400 та склад з паливом росіян.
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