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Україна звільнила 50% захопленої росіянами територій, - Блінкен

23 липня, 2023 неділя
20:18
Війна з Росією Ентоні Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен у неділю, 23 липня, заявив, що Сили оборони відвоювали половину територій, яку Росія окупувала з початку повномасштабного вторгнення

Про це він заявив в інтерв’ю CNN, пише Reuters.

"Вони вже повернули близько 50% того, що спочатку було окуповано", - сказав Блінкен.

Він також наголосив, що під час українського контрнаступу Сили оборони зіткнулися з "дуже важкою боротьбою". За його словами, наступ ЗСУ триватиме ще декілька місяців.

"Це все ще відносно ранні дні контрнаступу. Це важко. Це не завершиться протягом наступного тижня чи двох", - додав Блінкен.

Що відомо про український контрнаступ

4 червня на південному фронті України почався контрнаступ ЗСУ, який продовжив серію наступальних акцій під Бахмутом та на Білгородщині.

24 червня Сили оборони України офіційно підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

Вранці 3 липня Ганна Маляр повідомила, що за минулий тиждень українські військові звільнили близько 38 кв. км територій. 

4 липня писалося, що українські військові просуваються на південному фланзі довкола Бахмута на Донеччині та на півдні.

Упродовж 6 липня ЗСУ просувалися і закріплювалися на позиціях на трьох напрямках - Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському, натомість на Куп'янському продовжили тримати оборону.

7 липня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони просуваються на флангах Бахмута і перемелюють ворога на півдні – співвідношення втрат в армії РФ більше у більше, як п'ять разів. Того ж дня українські військові досягли тактично значних успіхів у районі Бахмута. Водночас продовжили контрнаступ щонайменше на трьох інших напрямках фронту.  

Згодом глава Чечні Рамзан Кадиров зазначив, що чеченський спецпідрозділ "Ахмат" перекинули на Бахмутський напрямок: кадировці нібито перебували у Кліщіївці.

10 липня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський наголосив, що Бахмут перебуває під вогневим контролем українських Сил оборони. А Генштаб ЗСУ наголошував: від початку контрнаступу ЗСУ звільнили 169 км² української землі на Мелітопольському та Бердянському напрямках - площа співмірна з розмірами Одеси. На Бахмутському напрямку Сили оборони повернули 24 км² українських територій.

12 липня Генштаб повідомив, що ЗСУ влучили по готелю "Дюна" у Бердянську ,про що повідомлялось раніше. Росіяни вантажівками вивозили тіла вбитих військових. Українська авіація завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 2 – по ЗРК ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління, 16 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 4 зенітно-ракетних комплекси та 2 станції РЕБ противника.

14 липня Маляр заявила про просування ЗСУ на південному фланзі Бахмутського напрямку.

Однак, 16 липня стало відомо, що ситуація на сході загострилася - ворог два дні поспіль активно наступає на Куп‘янському напрямку на Харківщині.

На Таврійському напрямку за 19 липня Росія втратила понад дві роти солдатів і 15 одиниць військової техніки. За даними Генштабу армія РФ за добу війни в Україні загалом втратила 530 солдатів, 6 танків та 33 БПЛА.

Президент Володимир Зеленський 21 липня заявив, що контрнаступ ЗСУ просувається повільно тому, що він розпочався пізніше, ніж планувалося. Також представник ГУР МО України Андрій Юсов розповів, що контрнаступ України триває безпосередньо на полі бою, а також в дипломатичній, інформаційно-економічній і багатьох інших сферах.

Україна
ЗСУ
США
Ентоні Блінкен
Світ про Україну
Контрнаступ ЗСУ
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