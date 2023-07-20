Про це у ранковому зведенні пише Генштаб ЗСУ.

З 24 лютого 2022 року до 20 липня 2023 року країна-агресорка втратила:

особового складу ‒ близько 240 010 (+530) солдатів

танків ‒ 4129 (+6)

бойових броньованих машин ‒ 8065 (+6)

артилерійських систем – 4592 (+19)

РСЗВ – 692 (+3)

засобів ППО ‒ 433 (+3)

літаків – 315 (+0)

гелікоптерів – 310 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3918 (+33)

крилатих ракет ‒ 1293 (+14)

кораблів/катерів ‒ 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 7134 (+29) од

спеціальної техніки ‒ 685 (+2)

Остаточні дані уточнюють.

Зведення Генштабу: Росіяни зосереджені на 5 напрямках фронту, відбулося близько 30 бойових зіткнень

"Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Ворог за добу завдав 78 авіаційних ударів та здійснив 69 обстрілів з РСЗВ

Протягом минулої доби російські загарбники завдали масованого ракетно-авіаційного удару по території України, використавши 16 крилатих ракет морського базування "калібр", 8 крилатих ракет Х-22, 6 крилатих ракет "Онікс", 1 керовану авіаційну ракету Х-59 та 32 ударних БПЛА типу Shahed.

Українські Сили ППО знищили 13 крилатих ракет "калібр", 1 керовану авіаційну ракету Х-59 та 23 ударних БПЛА Shahed.

Крім того, ворог завдав 78 авіаційних ударів та здійснив 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Ситуація по напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог завдав авіаційного удару в районі села Грем'ячка Чернігівської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема це Гірськ, Єліне, Леонівка Чернігівської області; Середина-Буда, Бачівськ, Миропілля, Покровка Сумської області та Уди, Козача Лопань, Стрілеча, Вовчанськ, Мала Вовча і Бударки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку українські воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів окупантів зазнали Дворічна, Западне, Синьківка, Кислівка та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Невського, Новолюбівки, Білогорівки Луганської області та Ямполя, Серебрянки і Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка на Луганщині області та Торське, Верхньокам’янське, Берестове і Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські захисники успішно відбили атаки противника в районі Богданівки. Ворог завдав авіаудару біля Диліївки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Маркове, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Ступочки та Олександро-Шультине Донецької області.

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника українські захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Невельського. Противник завдав ракетного та авіаційного ударів в районі міста Авдіївка. Водночас здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема, постраждали Ласточкине, Авдіївка, Карлівка та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку, попри ворожі авіаційні удари та вогонь артилерії, Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Красногорівки. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Новомихайлівки та Благодатного Донецької області. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар та Благодатне на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення у районі північніше Приютного Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Новодарівка, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Лобкове Запорізької області; Дудчани, Козацьке, Львове, Іванівка, Антонівка, Берегове, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Сили оборони уразили за добу 4 райони зосередження окупантів, два ППО і станцію РЕБ ворога

Українські військові за минулу добу завдали 7 ударів по районах зосередження особового складу. Також ЗСУ знищили 2 розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад боєприпасів, 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 засоби протиповітряної оборони та станцію РЕБ ворога.