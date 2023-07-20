Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Армія РФ за добу війни в Україні втратила 530 солдатів, 6 танків та 33 БПЛА, - Генштаб ЗСУ
Оновлено

Армія РФ за добу війни в Україні втратила 530 солдатів, 6 танків та 33 БПЛА, - Генштаб ЗСУ

20 липня, 2023 четвер
08:00
Війна з Росією Бійці львівської "вісімдесятки" показали, як палять російських окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні 240 010 військових. Противник активізував свої основні зусилля на п'яти напрямках фронту. Протягом останньої доби на цих ділянках відбулося близько 30 бойових зіткнень

Про це у ранковому зведенні пише Генштаб ЗСУ.

З 24 лютого 2022 року до 20 липня 2023 року країна-агресорка втратила:

  • особового складу ‒ близько 240 010 (+530)  солдатів
  • танків ‒ 4129 (+6)
  • бойових броньованих машин ‒  8065 (+6)
  • артилерійських систем – 4592 (+19)
  • РСЗВ – 692 (+3)
  • засобів ППО ‒ 433 (+3) 
  • літаків – 315 (+0)
  • гелікоптерів – 310 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3918 (+33)
  • крилатих ракет ‒ 1293 (+14)
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7134 (+29) од
  • спеціальної техніки ‒ 685 (+2)

Остаточні дані уточнюють.

Зведення Генштабу: Росіяни зосереджені на 5 напрямках фронту, відбулося близько 30 бойових зіткнень

"Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Ворог за добу завдав 78 авіаційних ударів та здійснив 69 обстрілів з РСЗВ

Протягом минулої доби російські загарбники завдали масованого ракетно-авіаційного удару по території України, використавши 16 крилатих ракет морського базування "калібр", 8 крилатих ракет Х-22, 6 крилатих ракет "Онікс", 1 керовану авіаційну ракету Х-59 та 32 ударних БПЛА типу Shahed.

Українські Сили ППО знищили 13 крилатих ракет "калібр", 1 керовану авіаційну ракету Х-59 та 23 ударних БПЛА Shahed. 

Крім того, ворог завдав 78 авіаційних ударів та здійснив 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. 

Ситуація по напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог завдав авіаційного удару в районі села Грем'ячка Чернігівської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема це Гірськ, Єліне, Леонівка Чернігівської області; Середина-Буда, Бачівськ, Миропілля, Покровка Сумської області та Уди, Козача Лопань, Стрілеча, Вовчанськ, Мала Вовча і Бударки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку українські воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів окупантів зазнали Дворічна, Западне, Синьківка, Кислівка та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Невського, Новолюбівки, Білогорівки Луганської області та Ямполя, Серебрянки і Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка на Луганщині області та Торське, Верхньокам’янське, Берестове і Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські захисники успішно відбили атаки противника в районі Богданівки. Ворог завдав авіаудару біля Диліївки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Маркове, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Ступочки та Олександро-Шультине Донецької області.

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника українські захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Невельського. Противник завдав ракетного та авіаційного ударів в районі міста Авдіївка. Водночас здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема, постраждали Ласточкине, Авдіївка, Карлівка та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку, попри ворожі авіаційні удари та вогонь артилерії, Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Красногорівки. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Новомихайлівки та Благодатного Донецької області. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар та Благодатне на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення у районі північніше Приютного Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Новодарівка, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Лобкове Запорізької області; Дудчани, Козацьке, Львове, Іванівка, Антонівка, Берегове, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Сили оборони уразили за добу 4 райони зосередження окупантів, два ППО і станцію РЕБ ворога

Українські військові за минулу добу завдали 7 ударів по районах зосередження особового складу. Також ЗСУ знищили 2 розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня. 

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад боєприпасів, 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 засоби протиповітряної оборони та станцію РЕБ ворога.

Україна
Росія
Мелітополь
російська армія
Луганщина
Херсон
ЗСУ
Волинь
Херсонщина
Бердянськ
Донеччина
окуповані території
окупанти
безпілотник
Мар’їнка
Авдіївка
Запорізька область
Бахмут
Харківщина
Військові новини
Шахтарськ
ракетний удар
Слобожанщина
Вбиті росіяни
втрати окупантів
Читайте також:
Карта бойових дій_1107
19 липня, 2023 середа
Найближчим часом окупанти вийдуть з Бахмута й здадуться, - боєць батальйону "Свобода" Іваночко
збита ракета, Київ 9 травня
19 липня, 2023 середа
Ворог атакував Кропивницький ракетами
Анналена Бербок
19 липня, 2023 середа
Ракети Путіна б'ють і по найбідніших людях світу: очільниця МЗС Німеччини відреагувала на нічну атаку РФ по Одещині
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.65
    Купівля 36.65
    Продаж 37.35
  • EUR
    Купівля 40.98
    Продаж 41.92
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
20 липня
08:04
Оновлено
Атака Миколаєва
Вночі Росія обстріляла Сумщину, Одещину та Миколаївщину: є руйнування адмінбудівлі та житлового будинку, загиблі та поранені
07:39
З 1 жовтня водії включають фари
У Японії розробляють пристрій, який розпізнаватиме емоції для підвищення безпеки водіїв
07:24
Ракетоносій "калібрів"
Росія може атакувати цивільні судна у Чорному морі і покласти провину на Україну, - Білий дім
06:50
знищені окупанти
Росія щоденно втрачає близько 400 військових на війні з Україною, - Британія в ОБСЄ
06:27
Вибух у Криму
Окупанти звинуватили Україну в атаці дрона на Крим: нібито пошкоджено 4 адмінбудівлі й загинув підліток
06:05
Франція протести
Погроми у Франції: 1200 протестувальників отримали вирок, понад 700 - ув'язнили
06:01
Карін Жан-П'єр
У Байдена заявили, що нова оборонна допомога від США допоможе захистити українські порти
05:53
касетні боєприпаси DPICM
Україна в ОБСЄ пояснила особливості застосовування касетних боєприпасів на фронті
05:22
Оновлено
вагнерівці, вагнер
До Білорусі прибула дев'ята колона вагнерівців, - Беларускі Гаюн
03:16
Чехія
Парламент Чехії схвалив угоду про оборонну співпрацю зі США
02:49
F-16
США схвалили продаж Німеччині близько 1 тисячі ракет AMRAAM на майже $3 млрд
02:16
Оновлено
Адміністраторка USAID Пауер відвідала Бучу й ознайомилася із результатами єВідновлення
01:37
зарядні станції для електрокарів
У ЄС уперше продаж електрокарів випередив реалізацію дизельних авто
01:15
Маттео Дзуппі
Байден зустрівся зі спецпосланцем Папи Римського: обговорили повернення депортованих РФ українських дітей
00:48
пшениця зерно
Зерновий мораторій: 5 країн ЄС вимагають продовження заборони експорту агропродукції з України
00:45
Василь Овсієнко
Помер дисидент та політв'язень Василь Овсієнко
00:18
Оновлено
Ференцварош - Класвік, Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів. "Ференцварош" зганьбився з клубом з Фарерів, результати інших матчів 1 раунду кваліфікації
00:05
путін пригожин
Шеф MI-6 заявив, що Путін уклав угоду з Пригожиним, "аби врятувати свою шкуру"
2023, середа
19 липня
23:48
Станіслав Черчесов
"Ференцварош" погнав російського тренера після ганебної поразки в ЛЧ
23:32
Обстріл на Херсонщині. Ілюстрація
На Херсонщині внаслідок обстрілу постраждала 59-річна жінка
23:21
Оновлено
Путін
Путін відмовився летіти на саміт БРІКС до ПАР. У держдепі США назвали його "міжнародним ізгоєм"
23:09
Мобілізація
В Україні запрацює послуга електронного бронювання військовозобов'язаних
22:36
Пожежа, Маріуполь
У Маріуполі загорілась будівля Українського дому
22:25
МіГ-29 ВПС Польщі
Польща може передати Україна усі свої винищувачі МіГ-29, - посол України Зварич
22:22
Росія щодня продукує нові фейки
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків про Україну за 19 липня
21:54
Російський гімнаст Іван Куляк
Росіян та білорусів допустили до міжнародних змагань з гімнастики
21:34
Генадій Труханов
З Труханова зняли електронний браслет, - прокуратура
21:22
Миколаївщина, обстріл
Росія обстріляла багатоповерхівку на Миколаївщині: є поранені
21:14
Ексклюзив
Андрій Іллєнко
Туреччина може опинитися у таборі ворогів Росії, - офіцер батальйону "Свобода" Іллєнко
20:44
Путін
Путін назвав умови повернення Росії до "зернової угоди"
20:30
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Знищений склад боєприпасів в Криму ускладнить забезпечення військ РФ на Півдні України. Колонка Сергія Згурця
20:25
Володимир Зеленський
Удар РФ по Одесі доводить, що мішень терористів – не лише Україна, - Зеленський
20:11
Пентагон
NASAMS, снаряди, розмінування: США виділили Україні допомогу на $1,3 млрд
20:07
OPINION
Костянтин Москалець
Як жити таїнством
20:03
укриття
Українцям дали поради: що робити, якщо укриття зачинене під час тривоги
19:38
фейк
Росія поширює фейк про перепродаж української зброї на чорному ринку
19:32
Ексклюзив
Єгор Чернєв
Нардеп Чернєв назвав причину, з якої Німеччина не дає Україні ракети Taurus
19:30
Ferrexpo
Зарплати у гірничо-металургійному комплексі повернулись на довоєнний рівень, - gmk.center
19:06
поранений окупант
На Херсонщині росіяни переобладнали будинок культури на військовий шпиталь, - Генштаб
19:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 511 дня війни: у Криму пролунали вибухи, а ЗСУ на півдні відбили 1 км території
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV