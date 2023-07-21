Про це він заявив на Аспенському безпековому форумі, пише CNN.

"У нас були плани почати його це навесні, але ми не розпочали, тому що, чесно кажучи, у нас не було достатньо боєприпасів і озброєння, а також не було достатньо правильно навчених бригад - я маю на увазі, належним чином навчених цій зброї", - заявив Зеленський.

Він наголосив, що затримка контрнаступу ЗСУ, дала змогу російській армії замінувати деякі ділянки землі та побудувати кілька ліній оборони.

"Безумовно, у них було більше часу, ніж їм було потрібно; через це вони побудували всі ці лінії оборони. І справді, вони встановили багато мін на наших полях. Через це більш повільний темп наших контрнаступальних дій", - сказав лідер.

Зеленський також зазначив, що попри труднощі, Україна має прогрес.

"Ми не хотіли втрачати наших людей, свій особовий склад і наших військовослужбовців, ми не хотіли втрачати техніку, і тому вони досить обережно підходили до наступальних дій. Я б сказав, що ми наближаємося до того моменту, коли відповідні дії можуть набирати обертів, тому що ми вже проходимо деякі місця замінування і ми розміновуємо ці території", - додав він.

Що відомо про український контрнаступ

4 червня на південному фронті України почався контрнаступ ЗСУ, який продовжив серію наступальних акцій під Бахмутом та на Білгородщині.

24 червня Сили оборони України офіційно підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

Вранці 3 липня Ганна Маляр повідомила, що за минулий тиждень українські військові звільнили близько 38 кв. км територій.

4 липня писалося, що українські військові просуваються на південному фланзі довкола Бахмута на Донеччині та на півдні.

Упродовж 6 липня ЗСУ просувалися і закріплювалися на позиціях на трьох напрямках - Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському, натомість на Куп'янському продовжили тримати оборону.

7 липня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони просуваються на флангах Бахмута і перемелюють ворога на півдні – співвідношення втрат в армії РФ більше у більше, як п'ять разів. Того ж дня українські військові досягли тактично значних успіхів у районі Бахмута. Водночас продовжили контрнаступ щонайменше на трьох інших напрямках фронту.

Згодом глава Чечні Рамзан Кадиров зазначив, що чеченський спецпідрозділ "Ахмат" перекинули на Бахмутський напрямок: кадировці нібито перебували у Кліщіївці.

10 липня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський наголосив, що Бахмут перебуває під вогневим контролем українських Сил оборони. А Генштаб ЗСУ наголошував: від початку контрнаступу ЗСУ звільнили 169 км² української землі на Мелітопольському та Бердянському напрямках - площа співмірна з розмірами Одеси. На Бахмутському напрямку Сили оборони повернули 24 км² українських територій.

12 липня Генштаб повідомив, що ЗСУ влучили по готелю "Дюна" у Бердянську ,про що повідомлялось раніше. Росіяни вантажівками вивозили тіла вбитих військових. Українська авіація завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 2 – по ЗРК ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління, 16 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 4 зенітно-ракетних комплекси та 2 станції РЕБ противника.

14 липня Маляр заявила про просування ЗСУ на південному фланзі Бахмутського напрямку.

Однак, 16 липня стало відомо, що ситуація на сході загострилася - ворог два дні поспіль активно наступає на Куп‘янському напрямку на Харківщині.

На Таврійському напрямку за 19 липня Росія втратила понад дві роти солдатів і 15 одиниць військової техніки. За даними Генштабу армія РФ за добу війни в Україні загалом втратила 530 солдатів, 6 танків та 33 БПЛА.

Від початку повномасштабного вторгнення армія Росії втратила на війні в Україні 240 690 військових. 20 липня ЗСУ успішно відбили атаки російських терористів на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському напрямках.