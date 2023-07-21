Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександра Тарнавського в Telegram.

За його словами, на Таврійському напрямку українські захисники мають успіхи. Зокрема, за добу артилерійські підрозділи виконали 1312 вогневих завдання.

Втрати ворога вбитими та пораненими склали більше двох рот. Також було знищено 5 складів боєприпасів ворога і 15 одиниць російської військової техніки.

Тарнавський уточнив, що серед знищеної техніки:

ББМ (бойові броньовані машини)

гаубиця 2А65 “Мста-Б”

гаубиця 2С19 “Мста-С”

БПЛА “Орлан-10”

протитанкова гармата МТ-12 “Рапіра”

РЕБ “Борисоглібськ”

автомобільна техніка

Нагадаємо, за даними Генштабу армія РФ за добу війни в Україні втратила 530 солдатів, 6 танків та 33 БПЛА.