На Таврійському напрямку знищено 5 складів боєприпасів ворога та 15 одиниць техніки
Українські війська продовжують успішно знищувати ворога на Таврійському напрямку. За минулу добу Росія втратила понад дві роти солдат і 15 одиниць військової техніки
Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександра Тарнавського в Telegram.
За його словами, на Таврійському напрямку українські захисники мають успіхи. Зокрема, за добу артилерійські підрозділи виконали 1312 вогневих завдання.
Втрати ворога вбитими та пораненими склали більше двох рот. Також було знищено 5 складів боєприпасів ворога і 15 одиниць російської військової техніки.
Тарнавський уточнив, що серед знищеної техніки:
- ББМ (бойові броньовані машини)
- гаубиця 2А65 “Мста-Б”
- гаубиця 2С19 “Мста-С”
- БПЛА “Орлан-10”
- протитанкова гармата МТ-12 “Рапіра”
- РЕБ “Борисоглібськ”
- автомобільна техніка
Нагадаємо, за даними Генштабу армія РФ за добу війни в Україні втратила 530 солдатів, 6 танків та 33 БПЛА.
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