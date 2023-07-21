Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією На 5 напрямках фронту відбулося понад 30 бойових зіткнень, - Генштаб

На 5 напрямках фронту відбулося понад 30 бойових зіткнень, - Генштаб

21 липня, 2023 п'ятниця
06:53
Війна з Росією на фото: ЗСУ

ЗСУ успішно відбили атаки російських терористів на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському напрямках. Вороже військо здійснило безуспішні спроби відновити втрачене положення на Запорізькому напрямку

Про це у ранковому зведенні 21 липня звітує Генштаб ЗСУ.

Зазначається, противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. 

Протягом минулої доби там відбулось 32 бойових зіткнення.

Росіяни завдали 49 авіаударів та здійснили 72 обстріли з РСЗВ по Україні

20 липня російські окупанти завдали масованого ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши 3 крилаті ракети морського базування "Калібр", 5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К", 4 крилатих ракети Х-22, 7 крилатих ракет "Онікс" та 19 ударних БПЛА типу Shahed. За результатами бойової роботи, протиповітряною обороною знищено 2 крилатих ракети "Калібр", 3 крилатих ракети наземного базування "Іскандер-К" та 13 ударних БПЛА типу Shahed.

Крім того, ворог завдав 49 авіаційних ударів та здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок російських терористичних атак є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали промислові об’єкти, житлові будинки та інша інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

Ситуація по напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. 

Завдав авіаційних ударів в районах Семенівки, Новгород-Сіверського Чернігівської області, Грабовського Сумської області та міста Суми. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, зокрема це Леонівка Чернігівської області; Середина-Буда, Басівка, Волфине Сумської області та Уди, Козача Лопань, Одноробівка, Стариця, Вовчанськ і Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку українські воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки ворожих військ південно-західніше Масютівки, що на Харківщині. 

Артилерійських і мінометних ворожих обстрілів зазнали Дворічна, Западне, Фиголівка, Кам’янка, Красне Перше, Куп’янськ, Кучерівка, Моначинівка та Тополі Харківської області.

На Лиманському напрямку артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне, Берестове, Кислівка і Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем артилерії армії РФ, захисники України успішно відбили атаки на південно-західній околиці Кліщіївки.

Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Маркове, Богданівка, Іванівське, Ступочки, Часів Яр та Олександро-Шультине Донецької області.

На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки в районі Невельського.

Російські солдати завдали авіаційних ударів в районах Сєверного та міста Авдіївка. Водночас здійснили артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема, постраждали Авдіївка, Карлівка, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати наступ російських військ в районах Новомихайлівки та Мар’їнки Донецької області. 

Противник завдав авіаційних ударів біля Олександрополя та Новомихайлівки. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Желанне Перше, Побєда та Георгіївка на Донеччині.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Золотої Ниви, Вугледара, Сторожового, Макарівки, Благодатного та здійснив обстріли населених пунктів Велика Новосілка, Вугледар, Водяне, Благодатне та Одрадне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворожа армія зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування ЗСУ.

Здійснила безуспішні спроби відновити втрачене положення у районі північніше Приютного Запорізької області.

Ворог завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Новоданилівки, Єгорівки, П'ятихаток Запорізької області та Козацького Херсонської області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Новоданилівка, Малинівка, Гуляйполе, Лобкове, Залізничне, Білогір'я, Запорізької області; Понятівка, Тягинка, Червоний Маяк, Антонівка, Зимівник Херсонської області та місто Херсон.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

ЗСУ уразили 10 артзасобів на вогневих позиціях, 2 засоби ППО та 4 важливих об’єкти окупантів

Так, авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження ворожого особового складу. 

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 засоби протиповітряної оборони, 2 станції РЕБ та ще 4 важливих об’єкти противника.

Також українським воїнам вдалося знищити 1 розвідувальний БПЛА оперативно-тактичного рівня.

  • На Таврійському напрямку за 19 липня Росія втратила понад дві роти солдатів і 15 одиниць військової техніки. За даними Генштабу армія РФ за добу війни в Україні загалом втратила 530 солдатів, 6 танків та 33 БПЛА.

Росія
зброя
Мелітополь
російська армія
Луганщина
Суми
Сумщина
Херсон
ЗСУ
Волинь
Херсонщина
Чернігівщина
Бердянськ
Донеччина
окупанти
безпілотник
Мар’їнка
Авдіївка
Красногорівка
Запорізька область
Бахмут
Харківщина
Військові новини
Водяне
ракетний удар
Слобожанщина
втрати окупантів
Читайте також:
Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва
19 липня, 2023 середа
Президент Бразилії заявив, що світ втомився від війни Росії в Україні
Карін Жан-П'єр
20 липня, 2023 четвер
У Байдена заявили, що нова оборонна допомога від США допоможе захистити українські порти
Станіслав Черчесов
19 липня, 2023 середа
"Ференцварош" погнав російського тренера після ганебної поразки в ЛЧ
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.63
    Купівля 36.63
    Продаж 37.36
  • EUR
    Купівля 40.93
    Продаж 41.9
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
21 липня
07:10
Молдова
Називала українців "фашистами": жительку Молдови оштрафували майже на $1500 за відео у TikTok
06:27
газопровод
Грузія значно збільшила імпорт російського газу за рік
05:59
зерно, зерновий термінал
Блокування РФ "зернової угоди" ставить під загрозу власні зобов'язання Кремля, - ISW
05:48
КНДР
КНДР погрожує ядерним ударом за демонстрацію військової сили США у Південній Кореї
05:34
Південноукраїнська АЕС
МАГАТЕ проводить ротацію експертів на усіх АЕС в Україні
05:06
Tesla авто
Проблеми з ременями безпеки: Tesla відкликає майже 16 тисяч авто
04:38
Зброя зі США до України приходить швидше, ніж посилка у мирні часи
У Пентагоні розповіли як боролися з викраденням західної зброї в Україні
04:10
Telegram
У Telegram з'явилися сторіз, але поки лише для Premium-підписників
04:00
Ексклюзив
Андрій Юсов
Загроза теракту РФ на ЗАЕС поки відсутня, але повну безпеку може гарантувати лише повернення станції під контроль України, - Юсов
03:42
кібератака
Пов'язані з Пекіном хакери зламали пошту посла США у Китаї, - WSJ
03:14
знищена техніка окупантів
На Таврійському напрямку знищено 5 складів боєприпасів ворога та 15 одиниць техніки
02:46
Ворскла, УПЛ
Визначився суперник полтавської "Ворскли" у кваліфікації Ліги конференцій
02:18
F-16
F-16 надійдуть в Україну, ймовірно, ближче до кінця року, - Білий дім
01:50
Євген Пригожин та його найманці
Вони мали загинути на війні: після бунту Пригожина додому повертаються 20 тис. колишніх ув'язнених​​​​​​​, - правозахисниця
01:22
Голодомор
Добудова Музею Голодомору: Ткаченко вважає доречним виділення 500 млн грн під час війни
00:54
Президент Франції Емманюель Макрон
У Франції сформовано новий уряд Елізабет Борн
00:28
Олександр Ткаченко
Міністр культури Олександр Ткаченко подав заяву про звільнення
00:02
"Попри надскладні мінні поля та протитанкові загородження, ЗСУ методично знищують ворога": Залужний розповів Міллі про ситуацію на полі бою
2023, четвер
20 липня
23:33
Джон Кірбі
"Належним чином та ефективно": Білий дім підтвердив, що Україна почала використовувати касетні боєприпаси
23:05
Сенс Банк
Зеленський попросив Кабмін негайно розібратися із Сенс Банком, який належить російським олігархам
22:35
Зеленський
Зеленський доручив Шмигалю знайти заміну міністру культури Ткаченку
22:11
Каховська ГЕС, підтоплення
Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС загинула 31 людина, - голова МВС Клименко
22:00
Аналітика
Дослідження Youcontrol
Понад 52 тис. осіб у розшуку: хто, де та за що переховуються. Дослідження Youcontrol
21:35
Китай
Пекін відреагував на пошкодження консульства КНР під час російського обстрілу Одеси
21:33
Володимир Путін
Путінська експропріація західних активів наблизить РФ до "економіки безлюдного острова", - агенція Moral Rating
20:47
Ексклюзив
Верховна Рада
Комітет Ради виключив з законопроєкту про англійську мову всі норми, пов'язані з кіно, - нардеп В'ятрович
20:45
Україна Євросоюз
ЄС планує виділити 20 млрд євро на оборонні потреби України
20:41
Президент України Володимир Зеленський
Вихід РФ із "зернової угоди", обстріли портів та незаконне блокування судноплавства: Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Ефіопії
20:17
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Якщо РФ атакує судна в Чорному морі, то відповідь України буде миттєвою. Колонка Сергія Згурця
20:01
OPINION
Ігор Гулик
Киснева недостатність
19:55
обстріл
Росіяни вдарили по Петрівці на Харківщині: поранено двох чоловіків
19:51
Світовий банк надасть Україні позику на $1,5 млрд під гарантії Японії
19:51
Оновлено
Поліція Фінляндії запобігла спалюванню Корану на акції в Гельсінкі
У Багдаді захопили посольство Швеції через інцидент зі спаленням Корану: посла вислали з країни
19:26
Мартін Єгер
Новий посол Німеччини Мартін Єгер почав роботу в Україні
19:25
Оновлено
Атака Миколаєва
Вночі Росія обстріляла Сумщину, Чернігівщину, Одещину та Миколаївщину: є руйнування адмінбудівлі та житлового будинку, загиблі та поранені
19:09
Інтерв’ю
Андрій Юсов
Представник ГУР Юсов: про умовного Путіна, загрозу з Білорусі (нині її немає) та 47 обмінів полоненими. Перша частина
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 512 дня війни: вибухи на військовому полігоні у Криму та успіхи у контрнаступі ЗСУ
19:00
ЗСУ війна фронт
Ворог намагався відновити втрачені позиції на Запорізькому напрямку, але безрезультатно, — Генштаб
18:53
санкції проти Ірану
ЄС запровадив нові санкції проти Ірану за підтримку агресії РФ проти України та режиму Асада в Сирії
18:24
Ексклюзив
міграція, мігранти
Тероризм і війни в Африці, міграція до Європи: військовий експерт Коваленко спрогнозував наслідки недієздатності "зернової угоди"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV