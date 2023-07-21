Про це у ранковому зведенні 21 липня звітує Генштаб ЗСУ.

Зазначається, противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Протягом минулої доби там відбулось 32 бойових зіткнення.

Росіяни завдали 49 авіаударів та здійснили 72 обстріли з РСЗВ по Україні

20 липня російські окупанти завдали масованого ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши 3 крилаті ракети морського базування "Калібр", 5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К", 4 крилатих ракети Х-22, 7 крилатих ракет "Онікс" та 19 ударних БПЛА типу Shahed. За результатами бойової роботи, протиповітряною обороною знищено 2 крилатих ракети "Калібр", 3 крилатих ракети наземного базування "Іскандер-К" та 13 ударних БПЛА типу Shahed.

Крім того, ворог завдав 49 авіаційних ударів та здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок російських терористичних атак є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали промислові об’єкти, житлові будинки та інша інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

Ситуація по напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність.

Завдав авіаційних ударів в районах Семенівки, Новгород-Сіверського Чернігівської області, Грабовського Сумської області та міста Суми. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, зокрема це Леонівка Чернігівської області; Середина-Буда, Басівка, Волфине Сумської області та Уди, Козача Лопань, Одноробівка, Стариця, Вовчанськ і Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку українські воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки ворожих військ південно-західніше Масютівки, що на Харківщині.

Артилерійських і мінометних ворожих обстрілів зазнали Дворічна, Западне, Фиголівка, Кам’янка, Красне Перше, Куп’янськ, Кучерівка, Моначинівка та Тополі Харківської області.

На Лиманському напрямку артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне, Берестове, Кислівка і Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем артилерії армії РФ, захисники України успішно відбили атаки на південно-західній околиці Кліщіївки.

Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Маркове, Богданівка, Іванівське, Ступочки, Часів Яр та Олександро-Шультине Донецької області.

На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки в районі Невельського.

Російські солдати завдали авіаційних ударів в районах Сєверного та міста Авдіївка. Водночас здійснили артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема, постраждали Авдіївка, Карлівка, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати наступ російських військ в районах Новомихайлівки та Мар’їнки Донецької області.

Противник завдав авіаційних ударів біля Олександрополя та Новомихайлівки. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Желанне Перше, Побєда та Георгіївка на Донеччині.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Золотої Ниви, Вугледара, Сторожового, Макарівки, Благодатного та здійснив обстріли населених пунктів Велика Новосілка, Вугледар, Водяне, Благодатне та Одрадне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворожа армія зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування ЗСУ.

Здійснила безуспішні спроби відновити втрачене положення у районі північніше Приютного Запорізької області.

Ворог завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Новоданилівки, Єгорівки, П'ятихаток Запорізької області та Козацького Херсонської області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Новоданилівка, Малинівка, Гуляйполе, Лобкове, Залізничне, Білогір'я, Запорізької області; Понятівка, Тягинка, Червоний Маяк, Антонівка, Зимівник Херсонської області та місто Херсон.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

ЗСУ уразили 10 артзасобів на вогневих позиціях, 2 засоби ППО та 4 важливих об’єкти окупантів

Так, авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження ворожого особового складу.

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 засоби протиповітряної оборони, 2 станції РЕБ та ще 4 важливих об’єкти противника.

Також українським воїнам вдалося знищити 1 розвідувальний БПЛА оперативно-тактичного рівня.