Контрнаступ ЗСУ

Про це він наголосив в ексклюзивному інтервʼю телеканалу "Еспресо"

"Звичайно, що Росія зберігає потенціал роботи й впливу інформаційного, агентурного впливу за кордоном РФ. І з останніх сил, останньої консерви лопаються, коли треба повідомити щось на кшталт тощо, що не треба підтримувати Україну, треба негайно припинити постачання, зупинитись там, де вони є, залишити рашистам все, що вони вкрали й так далі. Український наступ триває і триває безпосередньо на полі бою, а також в дипломатичній, інформаційно-економічній і багатьох інших сферах. Це комплексні питання і результати ми бачимо. Я думаю, що календар - це не та річ, коли ми повинні давати запрошення Путіну умовно звільнення якоїсь великого українського міста. Це все буде безумовно. Просто, можливо хтось у світі думає, що це така коротка казка, де ось спочатку дракон напав, а потім всі швидко відбились і все добре. Ні, це не так.

Серіал Netflix, всі сидять і чекають розвитку подій. Якось занадто на одному епізоді все зациклилось, на думку обивателя", - розповів Юсов.

Представник ГУР наголосив, що хоча український контрнаступ просувається повільно, його результати можна вважати успішними.

"Це справді складні події, які пов'язані з втратою життя наших оборонців і в умовах коли на жодному з напрямків, як по науці, Україна не має необхідної переваги в силах і засобах. В умовах, коли питання з авіацією досі обговорюються. Те, що ми робимо і те, що українське військово-політичне керівництво планує, як українські сили безпеки й оборони просуваються, це добрі результати. В умовах, коли ми наступаємо, але кількість знищених рашистів в рази більша, це добрі результати. І те, що ми щодня чуємо про знищені сили й засоби в тому числі й звичайно знищені артсклади, артустановки, бронетехніку – це звичайно, все те, що дозволить завтра швидше просуватись. А коментарі – це дуже добре, цікаво. Я переконаний, що сидячи в якійсь далекій теплій країні, перебуваючи далеко від Росії та російського вторгнення, можна коментувати багато різних речей по-різному", - додав він.