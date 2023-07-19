Про це звітує Генштаб ЗСУ.

З 24 лютого 2022 року до 19 липня 2023 року країна-агресорка втратила:

особового складу ‒ близько 239 480 (+470) солдатів

танків ‒ 4123 (+4)

бойових броньованих машин ‒ 8059 (+8)

артилерійських систем – 4573 (+31)

РСЗВ – 689 (+0)

засобів ППО ‒ 430 (+2)

літаків – 315 (+0)

гелікоптерів – 310 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3885 (+46)

крилатих ракет ‒ 1279 (+6)

кораблів/катерів ‒ 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 7105 (+19) од

спеціальної техніки ‒ 683 (+6)

Остаточні дані уточнюють.

Зведення Генштабу: на фронті відбулося понад 20 бойових зіткнень: ситуація по напрямках

Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось понад 20 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 19 липня.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворожа армія здійснила мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема, під вогонь потрапили Середина-Буда, Попівка, Іскрисківщина, Волфине, Степне Сумської області та Козача Лопань, Вовчанськ і Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону.

Противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Новомлинськ, Дворічна, Западне, Синьківка, Куп’янськ та Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку російське військо завдало авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного і Сіверська Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське і Білогорівка Луганської області та Торське, Лиман, Берестове і Роздолівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника українські захисники успішно відбили атаки в районі Богданівки Донецької області.

Ворог завдав авіаційних ударів в районах Курдюмівки, Озарянівки, Дружби, Білої Гори та Олександро-Шультиного. Від артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Богданівка, Ступочки, Олександро-Шультине, Північне та Південне Донецької області.

На Авдіївському напрямку армія РФ завдала авіаційного удару в районі міста Авдіївка. Водночас противник здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Керамік, Авдіївка, Первомайське та Семенівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Красногорівки.

Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів. Серед них Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Максимільянівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку, в районах Рівнополя на Донеччині та Новодарівки Запорізької області, вороже військо здійснило невдалі спроби відновлення втраченого положення.

Завдало авіаційних ударів біля Великої Новосілки, Макарівки та Рівнополя. Здійснило обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема, постраждали Новомихайлівка, Вугледар, Золота Нива та Шахтарське Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ.

Завдав авіаударів у районах Малої Токмачки, Новоданилівки, Оріхова та П’ятихаток Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, серед них Вільне Поле, Времівка Донецької області; Залізничне, Лобкове, Кам’янське Запорізької області; Синельникове та Нікополь на Дніпропетровщині; Бургунка, Херсон Садове, Берегове і Велетенське Херсонської області та Очаків на Миколаївщині.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Окупанти в Скадовську використовують порт для вивезення зерна з України

Російські окупанти продовжують грабувати мирне населення, привласнюючи зерновий урожай мирних громадян України.

Так, в тимчасово захопленому Скадовську Херсонської області, російські окупанти з 10 липня активізували використання порту для вивезення зерна врожаю цього року до своїх портів.

Росія завдала 80 авіаударів та здійснила 74 обстріли з РСЗВ по Україні за добу

Вороже військо завдало ракетно-авіаційного удару по території України - задіяло 6 крилатих ракет "Калібр" та 35 іранських ударних БПЛА "Шахед-136". Силами та засобами Повітряних сил було знищено 6 крилатих ракет "Калібр" та 31 ударний БПЛА.

Крім того, ворог завдав 80 авіаційних ударів та здійснив 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення, руйнувань зазнали промислові об’єкти, житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

ЗСУ уразили пункт управління, 16 артилерійських засобів на вогневих позиціях й 3 склади боєприпасів окупантів

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління противника, 1 зенітно-ракетний комплекс, 16 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 3 склади боєприпасів та 3 станції РЕБ ворога.