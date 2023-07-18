На Луганщині окупанти розмістились у поліклініці, на Донеччині - збудували бліндажі на базах відпочинку

Про це 18 липня інформує Генштаб ЗСУ.

"У місті Лисичанськ Луганської області, противник обладнав територію колишньої міської поліклініки для розміщення особового складу та командування підрозділу “Ахмат", - ідеться в повідомленні.

Також окупанти для розміщення своїх військ переобладнали території баз відпочинку в населених пунктах Ялта, Юр'ївка та Урзуф на Донеччині. Мовиться про бази відпочинку "Червона Гвоздика", "Космос" і "Прибій". Їх переробили під військові бази із фортифікаційними спорудами.

ЗСУ за добу знищили 2 безпілотники та завдали 11 ударів по районах зосередження особового складу противника

Авіація сил оборони за добу 11 разів вдарила по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три рази по зенітно-ракетних комплексах противника. Також ЗСУ знищили два ворожих розвідувальних безпілотники оперативно-тактичного рівня.

Росіяни упродовж доби випустили по Україні 6 "калібрів" і 35 "шахедів"

"За уточненою інформацією, протягом доби, російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши 6 крилатих ракет “Калібр” та 35 іранських ударних БПЛА “Шахед-136”, - ідеться в повідомленні.

Так українські захисники знищили шість "калібрів" та 31 безпілотник.

Також противник здійснив 70 авіаударів та 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Унаслідок ворожих атак є загиблі та поранені серед цивільних, є руйнування промислових об'єктів, житлових будинків та іншої цивільної інфраструктури.

Ситуація по напрямках

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Упродовж доби відбулось 18 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках ситуація така:

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема, постраждали Середина-Буда, Іскрисківщина, Степне Сумської області та Глибоке, Вовчанські Хутори, Волохівка Харківської області.

противник зберігає військову присутність. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема, постраждали Середина-Буда, Іскрисківщина, Степне Сумської області та Глибоке, Вовчанські Хутори, Волохівка Харківської області. На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону.

Противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки, а артилерійських і мінометних обстрілів окупантів зазнали Новомлинськ, Дворічна, Западне, Петропавлівка, Голубівка та Куп’янськ Харківської області.

Також ворог намагався наступати, проте безуспішно.

наші воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки, а артилерійських і мінометних обстрілів окупантів зазнали Новомлинськ, Дворічна, Западне, Петропавлівка, Голубівка та Куп’янськ Харківської області. Також ворог намагався наступати, проте безуспішно. На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного і Сіверська на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Берестове, Роздолівка Донецької області.

противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного і Сіверська на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Берестове, Роздолівка Донецької області. На Бахмутському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки противника в районі Богданівки Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів біля Курдюмівки, Озарянівки, Дружби, Білої Гори та Олександро-Шультиного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Часів Яр, Маркове Донецької області.

Також за інформацією Ганни Маляр українські захисники змогли просунутися вперед.

під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки противника в районі Богданівки Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів біля Курдюмівки, Озарянівки, Дружби, Білої Гори та Олександро-Шультиного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Часів Яр, Маркове Донецької області. Також за інформацією Ганни Маляр українські захисники змогли просунутися вперед. На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. У той же час, ворог здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Авдіївка, Водяне, Первомайське, Орлівка та Бердичі Донецької області.

противник завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. У той же час, ворог здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Авдіївка, Водяне, Первомайське, Орлівка та Бердичі Донецької області. На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Красногорівки Донецької області. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка та Максимільянівка.

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Красногорівки Донецької області. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка та Максимільянівка. На Шахтарському напрямку в районах Рівнополя Донецької області та Новодарівки Запорізької області, противник здійснив невдалі спроби відновлення втраченого положення. Завдав авіаційних ударів в районах Великої Новосілки, Макарівки та Рівнополя Донецької області. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Вугледар, Сторожеве та Благодатне Донецької області.

в районах Рівнополя Донецької області та Новодарівки Запорізької області, противник здійснив невдалі спроби відновлення втраченого положення. Завдав авіаційних ударів в районах Великої Новосілки, Макарівки та Рівнополя Донецької області. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Вугледар, Сторожеве та Благодатне Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Водночас він завдав авіаційного удару в районах Малої Токмачки, Новоданилівки, Оріхова та П’ятихаток Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, серед них Вільне Поле, Времівка Донецької області; Залізничне, Лобкове, Кам’янське Запорізької області; Синельникове та Нікополь Дніпропетровської області; Бургунка, Садове, Берегове, Розлив Херсонської області та місто Херсон, а також Очаків на Миколаївщині.

На Таврійському напрямку тривають бої, місцями Сили оборони мають успіхи, а ворог відступає. Так ворог упродовж доби атакував 20 разів позиції ЗСУ та здійснив 678 обстрілів. Артилерійські підрозділи ЗСУ виконали 1681 вогневе завдання. За добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше трьох рот, було знищено 41 одинцю техніки та чотири склади боєприпасів противника.

18 липня стало відомо, що Сили оборони України ведуть важкі бої за Старомайорське Донецької області - ЗСУ контролюють певну частину цього населеного пункту.