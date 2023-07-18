Про це в ефірі Еспресо заявив речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, майор Валерій Шершень.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Закріплюються на досягнутих рубежах, проводять аеророзвідку, розмінування, ведуть заходи контрбатарейної боротьби. У зоні посиленої уваги важкі бої за населений пункт Старомайорське - тут перевага на нашому боці, йдеться про тактичний успіх", - зазначив він.

Шершень додав, що Генштаб підтверджує, що ударні підрозділи зайшли в село.

"Там тривають важкі бої - вуличні бої, є просування вулицями. ЗСУ контролюють певну частину цього населеного пункту. Ми не поспішаємо давати інформацію про контроль - наразі цілковито ми його не контролюємо. Не треба поспішати, видавати бажане за дійсне. З тактичних міркувань маємо затримувати інформацію. Ми дуже дорого платимо за кожен метр нашого просування в умовах таких боїв і тотального мінування", - підсумував речник.

Контрнаступ ЗСУ на півдні: хронологія

12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що ЗСУ звільнили 7 населених пунктів та просунулися на 6,5 км вперед.

Згодом в Міністерстві оборони України офіційно підтвердили звільнення села П’ятихатки в Запорізькій області. Підрозділи на Таврійському напрямку просунулися до 7 км.

24 червня Сили оборони України підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

Пізніше стало відомо, що ЗСУ деокупували село Рівнопіль Донецької області. Воно розташоване у Волноваському районі Донецької області. Армія РФ окупувала населений пункт у березні 2022 року.

5 липня на території Запорізької області президент України Володимир Зеленський утворив десять військових адміністрацій і призначив їхніх керівників

13 липня Генштаб повідомив, що на напрямках Новоданилівка - Широка Балка; Мала Токмачка - Новопокровка ЗСУ мали деякі успіхи.

Станом на 17 липня від початку контрнаступу на Мелітопольському та Бердянському напрямках ЗСУ звільнили майже 180 км² території.