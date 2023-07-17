Про це заявили в Міноборони України.

Протягом минулого тижня на цих напрямках щодня були певні успіхи. Лише за останні дні ЗСУ звільнили майже 11 км² території на півдні поблизу Мелітополя та Бердянська Запорізької області.

Також на південь від міста Бахмут на Донеччині Сили оборони деокупували близько 7 км² української землі.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що загалом за минулий тиждень в результаті наступальних дій ЗСУ звільнено майже 18 км². А від початку контрнаступу України загальна звільнена площа вже становить 210,5 км².

На сході ЗСУ успішно чинять опір попри постійні запеклі бої

За словами Маляр, ворог активно наступає з кінця минулого тижня на Куп’янському напрямку Харківщини.

Наразі росіяни шукають слабкі місця в обороні України, активно ведуть штурмові дії в районах населених пунктів Масютівка, Новоселівське з метою витіснення наших підрозділів за бар’єрний рубіж річки Оскіл.

Маляр зазначила, що у ворога є два завдання: повернути втрачені позиції та примусити українську армію перекинути туди резерви з інших напрямків. Однак наші війська в обороні та чинять потужний опір попри те, що ситуація дуже складна і зараз тривають запеклі бої.



"На південному флангу довкола Бахмута протягом минулого тижня ми щодня просувались. За тиждень, що минув, в результаті покращення оперативного положення та вирівнювання лінії фронту на Бахмутському напрямку звільнено територію 7 км². Загалом за час наступу на цьому напрямку звільнена площа складає 31 км²", - додала заступниця міністра оборони.

На півдні Сили оборони просуваються вглиб противника

На Півдні Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. ЗСУ вели успішні наступальні дії на напрямках Макарівка, Старомайорське; Новодарівка, Приютне; Мала Токмачка, Новопокровка; П’ятихатки, Грозове.

За словами Маляр, за тиждень в результаті наступальних дій на певних ділянках є просування в глиб противника від лінії нашої оборони. Звільнені території за тиждень збільшено на 10,9 км².

Загалом просування з часу наступу на півдні становить 9,25 км, звільнена площа там складає 179,5 км².

Заступниця міністра оборони додала, що за останні 7 днів на таврійському напрямку було знищено 134 одиниці ворожого озброєння та військової техніки, 36 складів боєприпасів й 2 склади з пально-мастильними матеріалами. Також взято в полон 50 військовослужбовців армії РФ.