ЗСУ просуваються на Бахмутському та Запорізькому напрямках, РФ застосовує резерви й переміщує війська, – Генштаб
Сили оборони України продовжують вести наступальні операції на трьох напрямках фронту - Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському. Водночас російська армія застосовує резерви й переміщує свої війська
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Зазначається, що на напрямках Новоданилівка - Широка Балка; Мала Токмачка - Новопокровка ЗСУ мали деякі успіхи. Українські військові закріплюються на досягнутих рубежах та завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника. Також Сили оборони здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
Натомість росіяни чинять потужний опір. Вони переміщують свої підрозділи та війська, а також активно застосовують резерви.
На Бахмутському напрямку Збройні Сили продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. Тут, на південному фланзі наступу, наші військові мають частковий успіх та закріплюються на досягнутих рубежах.
- 13 липня Генштаб повідомляв, що Росія продовжує вести загарбницьку війну та попри значні втрати, не відмовляється від планів щодо повної окупації України. Протягом 12 липня на 5 напрямках тривали тяжкі бої. Росіяни завдали 60 авіаударів та здійснили 64 обстріли з РСЗВ по позиціях Сил оборони та населених пунктах. Натомість ЗСУ уразили пункт управління й 16 артилерійських засобів на ворожих вогневих позиціях.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.7
Купівля 36.7Продаж 37.39
-
EUR
Купівля 40.64Продаж 41.55
- Актуальне
- Важливе