Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Зазначається, що на напрямках Новоданилівка - Широка Балка; Мала Токмачка - Новопокровка ЗСУ мали деякі успіхи. Українські військові закріплюються на досягнутих рубежах та завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника. Також Сили оборони здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Натомість росіяни чинять потужний опір. Вони переміщують свої підрозділи та війська, а також активно застосовують резерви.



На Бахмутському напрямку Збройні Сили продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. Тут, на південному фланзі наступу, наші військові мають частковий успіх та закріплюються на досягнутих рубежах.