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Війна з Росією: хроніка
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Інфографіка

РФ втратила 510 солдатів, 26 БПЛА та 9 бойових бронемашин за добу, - Генштаб ЗСУ

13 липня, 2023 четвер
09:23
Війна з Росією втрати рф

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні 236 040 солдатів. Протягом 12 липня на 5 напрямках тривали тяжкі бої

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

втрати росії станом на 13.07.2023

З 24 лютого 2022 року до 13 липня 2023 року країна-агресорка втратила в Україні:

  • особового складу ‒ близько 236 040 (+510) солдатів
  • танків ‒ 4092 (+2)
  • бойових броньованих машин ‒ 7999 (+9)
  • артилерійських систем – 4425 (+23)
  • РСЗВ – 678 (+4) 
  • засобів ППО ‒ 421 (+6)
  • літаків – 315 (+0)
  • гелікоптерів – 310 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3752 (+26)
  • крилатих ракет ‒ 1271 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6995 (+17) 
  • спеціальної техніки ‒ 652 (+5)

Остаточні дані уточнюють.

Зведення Генштабу: протягом доби між ЗСУ та ворогом відбулося понад 35 бойових зіткнень на фронті

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби там відбулось понад 35 бойових зіткнень, про це у ранковому зведенні 13 липня звітував Генштаб ЗСУ.

Росіяни завдали 60 авіаударів та здійснили 64 обстріли з РСЗВ по позиціях Сил оборони та населених пунктах

Протягом минулої доби російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками іранського виробництва типу Shahed. Усього було задіяно 15 дронів-камікадзе. В результаті успішної бойової роботи Сил оборони України знищено 11 ударних БПЛА. 

Загалом ворог завдав понад 60 авіаційних ударів та здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Проте є загиблі та поранені цивільні, серед яких є діти, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ситуація по напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи ЗС Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність.

Протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Гута-Студенецька Чернігівської області; Винторівка, Манухівка Сумської області та Відродженівське, Ізбицьке, Землянки Харківської області.

На Куп’янському напрямку українські воїни стійко тримають оборону. 

Вороже військо завдало авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоселівського Луганської області. 

Завдав авіаційних ударів біля Білогорівки Луганської області та Спірного, Веселого і Роздолівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема Невське, Серебрянський ліс, Білогорівка на Луганщині та Спірне, Берестове, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку, ворог завдав авіаційних ударів в районах Ступочок, Олександро-Шультиного та Диліївки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Олександро-Шультине, Диліївка, Дружба, Північне та Південне Донецької області.

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії росіян, захисники України успішно відбили атаки в районах Авдіївки та Кераміка Донецької області. 

Ворог завдав авіаційного удару біля Пантелеймонівки на Донеччині. Водночас він здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Керамік, Бердичі, Авдіївка, Яснобродівка та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки. 

Армія РФ завдала авіаційного удару біля Красногорівки Донецької області. Здійснила обстріли понад 15 населених пунктів, серед них Мар’їнка, Георгіївка, Максимільянівка, Побєда, Єлизаветівка та Катеринівка.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки та завдав авіаційних ударів біля Золотої Ниви, Макарівки та Рівнополя Донецької області. 

Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках терористи зосереджують основні зусилля на недопущенні подальшого просування українських військ. 

Здійснили артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, серед них Левадне, Ольгівське, Малинівка, Єгорівка та Оріхів Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Шляхове, Тягинка, Ромашкове, Софіївка, Станіслав Херсонської області та місто Херсон. 

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

ЗСУ уразили пункт управління й 16 артилерійських засобів на вогневих позиціях окупантів

Так, авіація Сил оборони за минулу добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 4 - по зенітно-ракетних комплексах ворога.

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 16 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 4 зенітно-ракетних комплекси та 2 станції РЕБ противника.

  • Раніше у Міноборони повідомляли, що на Бахмутському напрямку на південному фланзі довкола Бахмута триває наступ ЗСУ. Є просування, наші оборонці закріплюються на зайнятих рубежах.

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