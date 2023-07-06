Відповідний указ № 374/2023 датований 5 липня 2023 року.

Згідно з ним, утворено:

Великобілозерську сільську військову адміністрацію Василівського району Запорізької області;

Веселівську селищну військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;

Гуляйпільську міську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області;

Костянтинівську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;

Малинівську сільську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області;

Мирненську селищну військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;

Новоуспенівську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;

Олександрівську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;

Федорівську сільську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області;

Якимівську селищну військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області.

Військові адміністрації утворено на виконання Закону України "Про правовий режим воєнного стану". Генштабу та Запорізькій обласній державній адміністрації президент доручив здійснити відповідні заходи, пов'язані з утворенням військових адміністрацій.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Окремими розпорядженнями Зеленський призначив начальників цих військових адміністрацій.

Так, відповідно до розпоряджень,

начальником Великобілозерської сільської військової адміністрації Василівського району став Юрій Миколайович Рибалка;

начальником Веселівської селищної військової адміністрації Мелітопольського району призначений Сергій Анатолійович Кутьєв;

начальницею Костянтинівської сільської військової адміністрації Мелітопольського району призначена Валерія Юріївна Павленко;

начальником Мирненської селищної військової адміністрації Мелітопольського району призначений Володимир Володимирович Морозовський;

начальником Новоуспенівської сільської військової адміністрації Мелітопольського району призначений Максим Валерійович Борисенко;

начальницею Олександрівської сільської військової адміністрації Мелітопольського району призначена Альона Василівна Чміль;

начальником Якимівської селищної військової адміністрації Мелітопольського району призначений Олександр Євгенійович Правосуд;

начальником Гуляйпільської міської військової адміністрації Пологівського району призначений Сергій Олександрович Ярмак;

начальником Малинівської сільської військової адміністрації Пологівського району призначений Володимир Борисович Шиш;

начальником Федорівської сільської військової адміністрації Пологівського району призначений Ігор Олександрович Шевченко.

Частина населених пунктів, в яких створено нові військові адміністрації, розташована на території, тимчасово окупованій російськими загарбниками. Створення військових адміністрацій спрощує ухвалення рішень у громадах під час війни. Військові адміністрації мають низку повноважень, щоб оперативно розв'язувати певні питання, зокрема ті, які стосуються працівників бюджетних установ, надання комунальних послуг, пов'язані з майновими питаннями тощо.