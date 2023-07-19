Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На напрямках Велика Новосілка-Старомайорське та Новосілка- Старомайорське мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - йдеться у повідомленні.

Водночас на Бахмутському напрямку українські військові продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. ЗСУ мають частковий успіх та закріплюються на досягнутих рубежах. Росіяни чинять потужний опір, активно застосовують резерви. Однак, зазнають величезних втрат

"У ході ведення бойових дій російські окупанти вимушено відступили з позицій північно-східніше Оріхово-Василівки", - зазначили в Генштабі.

Що відомо про український контрнаступ

4 червня на південному фронті України почався контрнаступ ЗСУ, який продовжив серію наступальних акцій під Бахмутом та на Білгородщині.

24 червня Сили оборони України офіційно підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

Вранці 3 липня Ганна Маляр повідомила, що за минулий тиждень українські військові звільнили близько 38 кв. км територій.

4 липня писалося, що українські військові просуваються на південному фланзі довкола Бахмута на Донеччині та на півдні.

Упродовж 6 липня ЗСУ просувалися і закріплювалися на позиціях на трьох напрямках - Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському, натомість на Куп'янському продовжили тримати оборону.

7 липня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони просуваються на флангах Бахмута і перемелюють ворога на півдні – співвідношення втрат в армії РФ більше у більше, як п'ять разів. Того ж дня українські військові досягли тактично значних успіхів у районі Бахмута. Водночас продовжили контрнаступ щонайменше на трьох інших напрямках фронту.

Згодом глава Чечні Рамзан Кадиров зазначив, що чеченський спецпідрозділ "Ахмат" перекинули на Бахмутський напрямок: кадировці нібито перебували у Кліщіївці.

10 липня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський наголосив, що Бахмут перебуває під вогневим контролем українських Сил оборони. А Генштаб ЗСУ наголошував: від початку контрнаступу ЗСУ звільнили 169 км² української землі на Мелітопольському та Бердянському напрямках - площа співмірна з розмірами Одеси. На Бахмутському напрямку Сили оборони повернули 24 км² українських територій.

12 липня Генштаб повідомив, що ЗСУ влучили по готелю "Дюна" у Бердянську ,про що повідомлялось раніше. Росіяни вантажівками вивозили тіла вбитих військових. Українська авіація завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 2 – по ЗРК ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління, 16 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 4 зенітно-ракетних комплекси та 2 станції РЕБ противника.

14 липня Маляр заявила про просування ЗСУ на південному фланзі Бахмутського напрямку.

Однак, 16 липня стало відомо, що ситуація на сході загострилася - ворог два дні поспіль активно наступає на Куп‘янському напрямку на Харківщині.

Інститут вивчення війни зазначив, що Сили оборони продовжують вести контрнаступ щонайменше на трьох ділянках фронту. Водночас ЗСУ завоювали тактичні успіхи вздовж кордону Харківської та Луганської областей.

Генштаб ЗСУ 19 липня повідомив, що противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби там відбулось понад 20 бойових зіткнень.

Також українські військові за добу ліквідували 470 російських окупантів, 6 крилатих ракет та 46 БПЛА.