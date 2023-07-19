Про це пише Інститут вивчення війни.

"18 липня українські війська проводили контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках лінії фронту на тлі посилення наступальних операцій Росії та завоювали тактичні успіхи вздовж кордону Харківської та Луганської областей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що останнім часом російські війська посилили наступальні операції в Куп'янському районі, а на Бахмутському напрямку окупанти продовжують перекидати підкріплення.

За даними ISW, міністерство оборони Росії стверджувало, що окупанти просунулися до 2 км по фронту і до 1,5 км в глибину в невизначеному районі на Куп'янському напрямку.

"Російські війська мають на меті відтягнути українські резерви в район Куп’янська та від критичних ділянок фронту, де українські війська ведуть контрнаступальні операції", - пояснили в ISW.

ISW оцінює, що російські окупанти навряд чи здійснять тактично значущий прогрес або оперативний прорив між північно-східною частиною Харківської та Луганської областей через низьку якість російських сил, розгорнутих у цьому районі.

Наступ російської армії на Куп'янському напрямку

16 липня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ситуація на сході загострилася - ворог два дні поспіль активно наступає на Куп‘янському напрямку на Харківщині.

Маляр зазначила, що ЗСУ на цьому напрямку знаходяться в обороні, ідуть запеклі бої, положення сторін змінюється динамічно по кілька разів на добу.

17 липня депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик заявив, що російська армія продовжує вести контрнаступальні дії на Куп'янському напрямку. За його словами, росіяни контратакують дуже потужними силами, тому нашим оборонцями складно там тримати оборону. На жаль, з їхнього боку є просування й це підтверджує Генеральний штаб ЗСУ.

Згодом перехід армії РФ у наступ на Куп'янському напрямку підтвердив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський. Він зазначив, що ворог поставив перед собою мету розгромити українські війська в районі Куп’янська і продовжити наступ в глибину наших бойових порядків.

Також у телеграмі Маляр розповіла про те, що Кремль після провалу плану захопити Київ поставив своїм військовим завдання вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, а після успішного наступу ЗСУ на Бахмут у них почалася паніка. За її словами, росіяни рушили на Куп’янський напрямок, щоб відвернути увагу, як вже не раз робив, але марно.

У ранковому зведенні 18 липня Генштаб ЗСУ зазначив, що ворожа армія зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби там відбулось 36 бойових зіткнень.

За даними Генштабу, на Куп’янському напрямку українські воїни стійко тримають оборону. Ворог вів безрезультатні наступальні дії західніше Лиману Першого на Харківщині.