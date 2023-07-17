Про це він написав у телеграмі.

"Ворог перейшов у наступ на Куп’янському напрямку, поставивши перед собою мету розгромити наші війська в районі Куп’янська і продовжити наступ в глибину наших бойових порядків", - пояснює він.

Командувач зазначив, що оперативна обстановка на Східному напрямку залишається складною, ворог активно перекидає під Бахмут додаткові сили й засоби, основу яких складають частини повітряно-десантних військ.

Сирський відвідав бойові бригади та зустрівся з командирами частин для корегування планів і вирішення на місці проблемних питань. Окремо було відпрацьовано і прийнято необхідні рішення для стабілізації обстановки на Лиманському напрямку.