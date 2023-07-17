Про це він заявив у етері Еспресо.

"Маємо таку інформацію, що на Куп'янському напрямку вони контратакують дуже потужними силами й нашим оборонцями складно там тримати оборону і є, на жаль, з їхнього боку просування й це підтверджує Генеральний штаб ЗСУ", - сказав він.

Також Скорик думає, що це єдиний напрямок, де окупанти можуть добитися якихось незначних досягнень.

"Проте, стратегічно, я думаю, що це зроблено для того, щоб ми перекидали свої війська з інших напрямків, де ми досягаємо успіху", - додав він.

Окрім цього, депутат вважає, що це стратегічне рішення зумовлене бажанням окупантів ослабити позиції ЗСУ на Донецькому й Запорізькому напрямках.

"Це стратегія війни та, я думаю, що наш Генеральний штаб дає цьому оцінку, але задля справедливості, хочу зауважити, що ситуація дуже напружена - ми під потужними обстрілами", - наголосив Скорик.