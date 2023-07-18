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Ворог безуспішно наступав на Куп’янському, Лиманському та Мар’їнському напрямках, на фронті відбулося 36 боєзіткнень, - Генштаб

18 липня, 2023 вiвторок
07:20
Війна з Росією на фото: ЗСУ

Протягом доби, 17 липня, російське військо намагалось наступати західніше Лиману Першого на Харківщині, західніше Діброви та східніше Веселого Луганської області та в районах Мар’їнки та біля Красногорівки на Донеччині

Про це у ранковому зведенні 18 липня звітує Генштаб ЗСУ.

Ворожа армія зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби там відбулось 36 бойових зіткнень.

Ситуація по напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність.

Завдав авіаційного удару в районі Білопілля Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, зокрема, постраждали Чуйківка, Бояро-Лежачі, Іскрисківщина, Павлівка Сумської області та Вовчанськ, Караїчне і Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку українські воїни стійко тримають оборону. Ворог вів безуспішні наступальні дії західніше Лиману Першого на Харківщині. 

Завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ та Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі західніше Діброви та східніше Веселого Луганської області. 

Завдали авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Тернів і Спірного - Донецької. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське і Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне, Берестове і Роздолівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, українські захисники успішно відбили атаки армії РФ в районах Міньківки, південно-східніше Оріхово-Василівки, південно-східніше Богданівки та біля Іванівського Донецької області. 

Ворог завдав авіаційних ударів в районах Богданівки та Олександро-Шультиного. Від артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Краматорськ, Костянтинівка, Часів Яр, Плещіївка, Олександро-Шультине, Північне та Катеринівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, під ворожим вогнем авіації, захисники України відбили усі атаки в районі міста Авдіївка Донецької області.

Водночас російські солдати здійснили артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Новоандріївка, Новобахмутівка, Керамік, Авдіївка, Невельське та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони успішно продовжують стримувати наступ окупаційних військ в районах міста Мар’їнка та біля Красногорівки.

Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Гостре, Веселий Гай та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Макарівки, Благодатного, Новодарівки та Комара Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Благодатне, Вугледар, Пречистівка, Нескучне, Новодарівка та Рівнопіль на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. 

Завдав авіаційного удару в районі Оріхова Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, серед них Вільне Поле, Времівка Донецької області; Залізничне, Верхня Терса, Гуляйпільське, Преображенка та Білогір’я Запорізької області; Михайлівка, Новоберислав, Микільське, Інженерне, Кізомис Херсонської області та місто Херсон. Постраждав і Очаків Миколаївської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, ведуть заходи контрбатарейної боротьби.

Загарбники здійснили понад 40 авіаційних ударів та близько 60 обстрілів з РСЗВ по Україні

Так, ворог завдав 5 ракетних ударів із ЗРК С-300, понад 40 авіаційних ударів та здійснив близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед дітей та цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

ЗСУ уразили два  "Солнцепьока",  27 артзасобів на вогневих позиціях та склад боєприпасів

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. 

Також українські воїни знищили 3 ударних БПЛА противника типу "Шахед-136" та 6 розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Натомість підрозділи ракетних військ і артилерії  уразили район зосередження живої сили противника, дві важкі вогнеметні системи залпового вогню ТОС-1А "Солнцепьок", 27 артилерійських засобів на вогневих позиціях, склад боєприпасів та станцію РЕБ окупантів.

  • Раніше у Міноборони заявили, що ворог запанікував через наступ ЗСУ на Бахмут і почав відволікаючу атаку на Куп'янськ.
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