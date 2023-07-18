Про це у Telegram заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона наголосила, що війська РФ наступають на сході України із січня.

"На 4 напрямках: Авдіївський, Мар'їнський, Лиманський, Бахмутський. Залежно від оперативної обстановки час від часу починає рух на Шахтарському, Куп‘янському, Сватівському", - йдеться у публікації.

Заступниця голови Міноборони пояснила, чому це відбувається: річ у тім, що Кремль після провалу плану захопити Київ поставив своїм військовим завдання вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

"Щойно ми перехоплюємо оперативну ініціативу і починаємо просуватись вперед, ворог одразу активізується на додаткових напрямках, щоб відволікти і відтягнути наші сили туди", - розповіла Маляр.

Аналогічна ситуація відбувається і зараз. Так, російські загарбники "запанікували від нашого наступу на Бахмутському напрямку", каже вона.

Так, бійці ЗСУ змогли зайняти майже всі панівні висоти, і просування наших військ у цьому районі "хоч і поступове, але щоденне".

"Ворог рушив на відволікаючий Куп’янський напрямок, як вже не раз робив, але безуспішно. Ідуть бої", - розповіла Маляр.

Заступниця міністра додала, що штаби ЗСУ "працюють 24/7 і оперативно реагують на ситуацію", а українські воїни мужньо долають ці обставини та знищують ворога.

17 липня командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що росіяни на Куп'янському напрямку перейшли у наступ.