Усик - Ф'юрі. Хто фаворит, коли трансляція та все найважливіше про бій

У ніч із суботи на неділю у боксі відбудеться головний поєдинок року. Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі сперечатимуться в Ер-Ріяді за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Востаннє у "королівському дивізіоні" за таке звання боксери билися у 1999 році, коли британець Леннокс Льюїс переміг американця Евандера Холіфілда. Він утримував усі три престижні пояси - WBC (Всесвітньої боксерської ради), IBF (Міжнародної боксерської федерації) та WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) - до 2000 року, коли остання з цих версій позбавила його титулу.

За останні чверть століття лідерам надважкої ваги жодного разу не вдавалося домовитися про об'єднання усіх титулів. Це стало зробити ще складніше після появи четвертої впливової федерації - WBO (Всесвітньої боксерської організації). Адже зараз абсолютним чемпіоном світу вважається володар не трьох, а чотирьох поясів. Тож у надважкій вазі в бою Усика та Ф'юрі визначиться перший в історії володар одразу чотирьох титулів.

Леннокс Льюїс та Евандер Холіфілд (праворуч) у бою за звання абсолютного чемпіона світу, Фото: Getty Images

Як Усик та Ф'юрі домовлялися про поєдинок

Розмови про організацію поєдинку між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі точилися з 2021 року, коли українець відібрав чемпіонство за версіями WBA, WBO та IBF в іншого британця - Ентоні Джошуа, а у серпні 2022 року успішно захистив титули.

У грудні 2022 року Усик та Ф'юрі вперше зустрілися на рингу та влаштували дуель поглядів. Це сталося після того, як британець переміг свого співвітчизника Дерека Чісору та вкотре захистив звання чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Реальних обрисів поєдинок набув лише восени 2023 року. Після тривалих суперечок щодо розподілу гонорарів та зриву перемовин, Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик 25 жовтня нарешті оголосили, що підписали контракт та битимуться у грудні 2023-го.

Проте плани довелося змінити. Британець ще раніше запланував на 28 жовтня поєдинок з бійцем змішаних єдиноборств Френсісом Нганну. Бій проти ексчемпіона UFC (Абсолютного бійцівського чемпіонату), який вперше боксував на професійному ринзі, здавався легкою прогулянкою заради рекордного в кар'єрі Ф'юрі гонорару в $60 млн. Все пішло шкереберть, коли камерунцю вдалося у третьому раунді відправити британця у нокдаун. Врешті Тайсон Ф'юрі виграв 10-раундовий поєдинок роздільним рішенням суддів за очками, але залишив гнітюче враження через свою форму та зайву вагу.

Не дивно, що після цього він відмовився битися з Усиком у грудні. Поєдинок було перенесено на 17 лютого 2024 року. Але й взимку він не відбувся. 2 лютого британський важковаговик отримав розсічення брови під час спарингу, а новою датою бою призначили 18 травня.

Френсіс Нганну та Тайсон Ф'юрі (на підлозі), Фото: Getty Images

Які ставки букмекерів на бій Усик - Ф'юрі

Букмекери вважають шанси Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі на успіх приблизно рівними. На перемогу українця дають 1,96, британця - 2,00, нічию - 15,00. Коефіцієнт на виграш Усика нокаутом - 6,00, Ф'юрі - 5,00. На перемогу українця за очками - 3,00, його суперника - 3,45.

На думку Леннокса Льюїса, важливим фактором у поєдинку може стати старе розсічення Тайсона Ф'юрі та нестабільність чемпіона WBC. Попри це, він вважає кращими шанси на перемогу британця - 60 на 40.

"Ф'юрі може боксувати на близькій та дальній дистанціях, у двох стійках та вміє добре рухатися. Його зріст – 206 см, він великий хлопець. Я вибираю того, хто більший. Це сценарій "хороший великий боксер завжди переможе хорошого маленького", - сказав Льюїс.

Ще одна легенда боксу американець Майка Тайсона також ставить на британця.

"Я обираю Тайсона Ф’юрі. Гадаю, він здолає Усика. Він збирається впіймати його та перемогти. Я думаю, що він найкращий боєць у світі, особливо у надважкій вазі. Так, часом видатні бійці програють, мають поганий вигляд, але це не заважає їм залишатися видатними", - сказав Тайсон.

А от ще один колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Евандер Холіфілд зі США відмовився називати фаворита.

"Це має бути чудовий бій. Шальки терезів можуть схилитися в будь-який бік. Все залежатиме від того, чи правильно проведе бій Усик", – вважає Холіфілд.

Майк Тайсон, Фото: Getty Images

Які гонорари отримають Усик та Ф'юрі

За даними сайту "Чемпіон" призовий фонд поєдинку між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі складе $103 млн. Видання стверджує, що британець отримає з цієї суми $69 млн, а українець - $34 млн.

Водночас промоутер нашого боксера Олександр Красюк заявив, що інформація про такі суми не відповідає дійсності.

"Ці суми жодного відношення до реальності не мають", - наголосив Красюк.

За даними The Independent Усик та Ф'юрі ще минулого року домовилися про розподіл гонорарів у пропорції 70/30 на користь британця, який нібито заробить $150 млн.

Опосередковано це підтверджують і слова співпромоутера Тайсона Ф'юрі - Боба Арума, який восени минулого року заявив, що британець не задовольниться гонораром у $100 млн.

Водночас інший впливовий промоутер Едді Хірн стверджує, що Тайсон Ф'юрі отримає за поєдинок проти Олександра Усика $70-80 млн.

Тайсон Ф'юрі, Френк Воррен, Боб Арум та Олександр Усик (зліва - направо), Фото: Getty Images

Бійка, зважування, битва поглядів: що відбувалося перед поєдинком

Цього тижні напруга перед боєм досягла апогею. Показовою стала бійка, яку члени команд Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі влаштували в Саудівській Аравії 13 травня.

Під час суперечки батько Ф'юрі вдарив одного з представників команди Усика головою. Сам Джон Ф'юрі через це розбив до крові лоба. Пізніше він перепросив за інцидент та запевнив, що його спровокували українці.

"Емоції та напруга зашкалюють. Цей хлопець поводився зневажливо. Для мене важлива повага до мого сина, а він її не виявляв", - сказав Джон Ф'юрі.

А на фінальній пресконференції дивною поведінкою відзначився сам Тайсон Ф'юрі. Він відмовився від дуелі поглядів та демонстративно розвернувся боком до Усика.

Інциденти продовжилися й під час фінальної зустріч боксерів перед боєм. Під час дуелі поглядів британець відверто провокував та штовхнув українця і справа ледь не закінчилась бійкою.

На процедурі зважування Олександр Усик показав 105,9 кг, Тайсон Фʼюрі - 118,8 кг. Британець має суттєву перевагу й у зрості - 206 см, а українця - 191 см.

Де дивитися бій Усик - Ф'юрі, дата та час

В Україні зустріч Усика та Ф'юрі транслюватиме Megogo. На цій платформі бій буде доступний за передплатами "Легка", "Оптимальна", "Максимальна" та "Спорт". Трансляція також доступна в розділі "Спорт", на каналі Megogo Гонг і окремому каналі поєдинку.

Студія перед боєм стартує о 19:00, головний поєдинок шоу в Ер-Ріяді розпочнеться не раніше 0:30 за київським часом.