Ф'юрі відмовився провести битву поглядів з Усиком
У четвер, 16 травня, володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі відмовився провести дуель поглядів з українцем Олександром Усиком
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Після пресконференції Олександр Усик підійшов до Тайсона Фʼюрі з метою провести битву поглядів. Проте британський боксер демонстративно не дивився в сторону українця та відмовився від дуелі.
Шоу тривало більше однієї хвилини.
За словами Тайсона Фʼюрі, він не дивився у сторону Усика, бо українець - страшний чувак.
Фото: Getty Images
Бій Усик - Ф'юрі
2 лютого стало відомо, що поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі буде перенесено з 17 лютого.
Британець травмувався під час спарингу. Він отримав розсічення, після якого йому довелося накладати шви. Через це його бій проти українця було перенесено на 18 травня.
Усик є чемпіоном світу за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради).
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