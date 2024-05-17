Ф'юрі відмовився провести битву поглядів з Усиком

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Після пресконференції Олександр Усик підійшов до Тайсона Фʼюрі з метою провести битву поглядів. Проте британський боксер демонстративно не дивився в сторону українця та відмовився від дуелі.

Шоу тривало більше однієї хвилини.





За словами Тайсона Фʼюрі, він не дивився у сторону Усика, бо українець - страшний чувак.

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Бій Усик - Ф'юрі

2 лютого стало відомо, що поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі буде перенесено з 17 лютого.

Британець травмувався під час спарингу. Він отримав розсічення, після якого йому довелося накладати шви. Через це його бій проти українця було перенесено на 18 травня.

Усик є чемпіоном світу за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради).