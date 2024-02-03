Усик - Ф'юрі: визначилася нова дата супербою

Про це повідомляє промоутерська компанія Тайсона Ф'юрі Queensberry Promotions.

"Бій за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі перенесено на 18 травня, він пройде в Ер-Ріяді", - йдеться у повідомленні.

Усик - Ф'юрі: чому перенесли бій

Ввечері п'ятниці, 2 лютого, стало відомо, що поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі буде перенесено.

Про це найпершим повідомив інсайдер Майкл Коппінджер у мережі X. Ф’юрі травмувався під час спарингу. Британець отримав розсічення, після якого йому довелося накладати шви. Через це його бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі проти Олександра Усика буде перенесено з 17 лютого.