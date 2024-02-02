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Головна Спорт Бій Усика проти Ф'юрі не відбудеться 17 лютого через травму британця
Оновлено

Бій Усика проти Ф'юрі не відбудеться 17 лютого через травму британця

2 лютого, 2024 п'ятниця
20:10
Спорт Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі

Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між українцем Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі буде перенесено з 17 лютого через травму британця

Про це повідомив інсайдер Майкл Коппінджер у мережі X.  

За його інформацією, Ф’юрі травмувався під час спарингу. Британець отримав розсічення, після якого йому довелося накладати шви. Через це його бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі проти Олександра Усика буде перенесено з 17 лютого. 

Пізніше цю інформацію підтвердив інший інсайдер - Майкл Бенсон, який опублікував фото розсічення Ф'юрі. Він також констатував, що бій буде відкладено. 

Нова дата проведення поєдинку поки невідома. 

Вибачення Ф'юрі

"Я абсолютно спустошений після того, як довго готувався до цього бою та був у такій чудовій формі. Мені шкода всіх, хто брав участь у цій грандіозній події, і я буду старанно працювати над перенесенням дати бою, як тільки око заживе. Я можу лише вибачитися перед усіма, кого це торкнулося, включно з моєю власною командою, командою Усика, бійцями андеркарду, партнерами та вболівальниками, а також нашими господарями та моїми друзями в Королівстві Саудівська Аравія", – йдеться у заяві Тайсона Ф’юрі.

Що відомо про бій Усик - Ф'юрі

Поєдинок між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі було заплановано на 17 лютого в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Боксери визначать абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. 

Усик є чемпіоном світу за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). 

Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Теги:
Бокс
Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
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