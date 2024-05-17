Усик і Фʼюрі ледь не побилися під час битви поглядів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Після процедури зважування, на якій Олександр Усик показав результат 105,9 кг, а Тайсон Фʼюрі - 118,8 кг, відбулася битва поглядів. Цікаво, що британець провокував українця, і дуель ледь не закінчилась бійкою.

У ніч з 18 на 19 травня відбудеться бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі.

Усик є чемпіоном світу за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради).ʼ

Фото: Getty Images