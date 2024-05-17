Усик і Фʼюрі ледь не побилися під час битви поглядів
Ввечері пʼятниці, 17 травня, українець Олександр Усик і британець Тайсон Фʼюрі провели фінальну битву поглядів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Після процедури зважування, на якій Олександр Усик показав результат 105,9 кг, а Тайсон Фʼюрі - 118,8 кг, відбулася битва поглядів. Цікаво, що британець провокував українця, і дуель ледь не закінчилась бійкою.
У ніч з 18 на 19 травня відбудеться бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі.
Усик є чемпіоном світу за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради).ʼ
Фото: Getty Images
- У четвер, 16 травня, володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі відмовився провести дуель поглядів з українцем Олександром Усиком.
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