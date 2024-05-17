Усик - Фʼюрі: британець переважив українця на процедурі зважування

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Під час процедури зважування Олександр Усик показав результат 105,9 кг. Вага Тайсона Фʼюрі - 118,8 кг.

У ніч з 18 на 19 травня відбудеться бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі.

Усик є чемпіоном світу за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради).

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