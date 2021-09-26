Усик переміг Джошуа та відібрав у нього чемпіонські титули

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Усик зустрічався з Джошуа у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем".

Британець у цьому поєдинку захищав титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Українець вийшов на поєдинок з вагою 100,3 кг, а Джошуа показав на зважуванні 108,9 кг.



Олександр Усик впродовж усього бою працював першим номером. Українець бомбардував суперника серіями ударів, Ентоні Джошуа відповідав потужними влучаннями, але робив їх набагато менше.

Усик мав шанс вирвати перемогу нокаутом в заключному раунді, коли притис Джошуа до канатів, але британця врятував гонг.

Усик переміг одноголосним рішенням суддів - 117:112, 116:112, 115:113 - та став новим чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA та IBF.

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