Стало відомо, скільки Усик заробить за бій проти Джошуа
Гарантований гонорар українського боксера Олександра Усика за поєдинок з британцем Ентоні Джошуа складе $4,1 млн
Про це повідомляє Total Sport.
Гарантований гонорар Усика складе 3 млн фунтів ($4,1 млн), його сума може зрости до 5 млн фунтів ($6,8 млн), якщо буде продано достатню кількість платних трансляцій.
Раніше стало відомо, що Джошуа гарантовано отримає за поєдинок з Усиком 15 млн фунтів ($20,5 млн).
За домовленістю сторін, призовий фонд поєдинку буде розподілено у пропорції 80 на 20 на користь британця.
Раніше найбільшим гонораром Олександра Усика вважалися $2,9 млн, які він у 2019 році отримав за поєдинок з британцем Тоні Беллью за титул абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі (до 90,7 кг).
Поєдинок Усик - Джошуа відбудеться 25 вересня у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем".
Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Британець - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- 19 вересня промоутер Олександр Красюк заявив, що Олександр Усик отримає за поєдинок проти Ентоні Джошуа найбільший гонорар у кар'єрі.
- 21 вересня стало відомо, що Ентоні Джошуа заробить за поєдинок з Олександром Усиком $20,5 млн.
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