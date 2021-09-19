Усик отримає за бій з Джошуа найбільший гонорар у кар'єрі
Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк заявив, що український боксер отримає за поєдинок проти британця Ентоні Джошуа найбільший гонорар у кар'єрі
Про це він заявив у інтерв'ю boxingukraineboxing в Instagram.
За його словами, гонорар Усика за бій з Джошуа стане найбільшим у його кар'єрі.
"Потенційно – так, це найбільший гонорар у кар'єрі Усика. Хоча його найбільший гонорар ще попереду", – сказав Красюк.
Водночас він додав, що команда Усика не вела переговорів про фіксовані суми. "Регламент WBO говорить, що розподіл гонорару в тому випадку, коли задіяний чемпіон, має бути відповідно до суми останніх трьох гонорарів - 80% на 20% на користь чемпіона. Ми нічого не вигадували, але користувалися цим принципом розподілу гонорарів як базовим. Ми проводимо шоу, і весь отриманий прибуток розподіляємо між сторонами відповідно до коефіцієнтів", - сказав Красюк.
Раніше найбільшим гонораром Олександра Усика вважалися 2,5 млн євро, які він у 2019 році отримав за поєдинок з британцем Тоні Беллью за титул абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі (до 90,7 кг). Ентоні Джошуа за свій попередній поєдинок проти болгарина Кубрата Пулєва отримав 11,7 млн євро, а його суперник - 3,5 млн євро.
Поєдинок Усик - Джошуа відбудеться 25 вересня у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем".
Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Джошуа - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- Нагадаємо, 18 вересня Василь Ломаченко заявив, що Олександр Усик переважатиме Ентоні Джошуа у швидкості.
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