Усик отримає за бій з Джошуа найбільший гонорар у кар'єрі

Про це він заявив у інтерв'ю boxingukraineboxing в Instagram.

За його словами, гонорар Усика за бій з Джошуа стане найбільшим у його кар'єрі.

"Потенційно – так, це найбільший гонорар у кар'єрі Усика. Хоча його найбільший гонорар ще попереду", – сказав Красюк.

Водночас він додав, що команда Усика не вела переговорів про фіксовані суми. "Регламент WBO говорить, що розподіл гонорару в тому випадку, коли задіяний чемпіон, має бути відповідно до суми останніх трьох гонорарів - 80% на 20% на користь чемпіона. Ми нічого не вигадували, але користувалися цим принципом розподілу гонорарів як базовим. Ми проводимо шоу, і весь отриманий прибуток розподіляємо між сторонами відповідно до коефіцієнтів", - сказав Красюк.

Раніше найбільшим гонораром Олександра Усика вважалися 2,5 млн євро, які він у 2019 році отримав за поєдинок з британцем Тоні Беллью за титул абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі (до 90,7 кг). Ентоні Джошуа за свій попередній поєдинок проти болгарина Кубрата Пулєва отримав 11,7 млн євро, а його суперник - 3,5 млн євро.

Поєдинок Усик - Джошуа відбудеться 25 вересня у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем".

Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Джошуа - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

