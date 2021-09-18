Ломаченко назвав ключову перевагу Усика у бою з Джошуа

Про це повідомляє Sky Sports.

За його словами, Усик на противагу габаритам Джошуа, протиставить свою швидкість.

"Звичайно, я вірю в Усика. Він має дуже великий шанс. Але це не буде легко, тому що Джошуа також знає, що йому потрібно робити в ринзі. Він знає, як боксувати. Це буде дуже-дуже цікавий бій. Джошуа набагато більший? Що ж, зате Олександр набагато швидший", - сказав Ломаченко.

Поєдинок Усик - Джошуа відбудеться 25 вересня у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем".

Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Джошуа - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).



"USYK HAS BIG CHANCE TO BEAT AJ"????@VasylLomachenko is confident fellow countryman @usykaa wins against @anthonyjoshua ????????????



Do you agree????? pic.twitter.com/8CbSlaFdrf — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) September 17, 2021

Нагадаємо, 14 вересня британський промоутер Френк Воррен заявив, що у разі, якщо Олександру Усику вдасться впоратися з пресингом Ентоні Джошуа у першій половині поєдинку, то він переможе за очками.

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