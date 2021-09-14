Якщо встоїть на ногах: Усику вказали на критичний момент у бою з Джошуа
Британський промоутер Френк Воррен заявив, що у разі, якщо Олександру Усику вдасться впоратися з пресингом Ентоні Джошуа у першій половині поєдинку, то він переможе за очками
Про це промоутер британського важковаговика Тайсона Ф'юрі заявив у інтерв'ю YouTube-каналу iFL TV.
За його словами, результат бою Джошуа - Усик залежатиме від того, чи зможе британець скористатися своєю перевагою у вазі та зрості, а українець - адаптуватися до умов надважкого дивізіону.
"Усик - феноменальний крузер і він демонструє захмарний рівень. Але питання в тому, чи комфортно йому в хевівейті. Одне з найголовніших питань для мене - чи зможе Джошуа реалізувати свої переваги в поєдинку проти Усика. Він більший, сильніший і у нього довгі руки. Але якщо Усик обійде його джеб, то це створить Ентоні багато проблем", - сказав Воррен.
Він додав, що якщо Усик вистоїть проти Джошуа у першій половині бою, то здобуде перемогу за очками.
"Якщо Усик стоятиме на ногах після середини бою, то я турбуватимуся за Джошуа. Мені здається, якщо підсумок бою визначить рішення суддів, то Усик перебоксує Джошуа", - спрогнозував Воррен.
Поєдинок Усик - Джошуа відбудеться 25 вересня у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем".
Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Джошуа - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- Нагадаємо, 10 вересня Тайсон Ф'юрі заявив, що Олександр Усик має шанси перемогти Ентоні Джошуа.
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