Якщо встоїть на ногах: Усику вказали на критичний момент у бою з Джошуа

Про це промоутер британського важковаговика Тайсона Ф'юрі заявив у інтерв'ю YouTube-каналу iFL TV.

За його словами, результат бою Джошуа - Усик залежатиме від того, чи зможе британець скористатися своєю перевагою у вазі та зрості, а українець - адаптуватися до умов надважкого дивізіону.

"Усик - феноменальний крузер і він демонструє захмарний рівень. Але питання в тому, чи комфортно йому в хевівейті. Одне з найголовніших питань для мене - чи зможе Джошуа реалізувати свої переваги в поєдинку проти Усика. Він більший, сильніший і у нього довгі руки. Але якщо Усик обійде його джеб, то це створить Ентоні багато проблем", - сказав Воррен.

Він додав, що якщо Усик вистоїть проти Джошуа у першій половині бою, то здобуде перемогу за очками.

"Якщо Усик стоятиме на ногах після середини бою, то я турбуватимуся за Джошуа. Мені здається, якщо підсумок бою визначить рішення суддів, то Усик перебоксує Джошуа", - спрогнозував Воррен.

Поєдинок Усик - Джошуа відбудеться 25 вересня у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем".

Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Джошуа - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).



Нагадаємо, 10 вересня Тайсон Ф'юрі заявив, що Олександр Усик має шанси перемогти Ентоні Джошуа.

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